José “Pepe” Villa afirmó que los acuerdos salariales estarán por debajo de la inflación y señaló al presidente Javier Milei como el responsable de que esto suceda. El secretario general de UPCN afirmó que “la política salarial del gobierno nacional es que todo esté por debajo de la inflación” y, para el gremialista, esto genera un círculo vicioso que arrastra al gobierno provincial en las negociaciones que lleva adelante. Esto se da luego de que el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, afirmara que "los incrementos salariales en la Provincia, dependerán de la recaudación". Esto al manifestar que los ingresos a las arcaas provinciales se desplomaron debido a la baja en el consumo por el alza en la inflación.

Villa afirmó que “no me cabe ninguna duda que la política del Gobierno nacional es que los aumentos salariales estén por debajo de la inflación, se ve claramente que no tienen ningún interés en que los trabajadores recuperen lo perdido”.

Para el secretario general de UPCN esto derrama negativamente en la provincia, ya que “todos sabemos que San Juan depende de Nación y los envíos que realizan. Si se recauda menos, se coparticipa menos, y por supuesto esto impacta en las negociaciones salariales”.

Con respecto al nivel de responsabilidad que tiene la actual gestión provincial, Villa expresó que “están siendo apretados por Milei y quedó claro con el voto de los legisladores que le responden a Orrego al apoyar la Ley Ómnibus. Milei, como Cristina, usa el látigo con los gobernadores”.

La gestión orreguista aún no realiza reuniones de negociación salarial en conjunto con todos los gremios estatales. Para Villa esto es un detalle, ya que contó que “periódicamente nos reunimos con el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez manteniendo el diálogo permanente y esto es lo que importa”.

Todo este panorama llevó a que José “Pepe” Villa dijera que “el empleado público va a tener que apretarse el cinturón por los próximos cuatro años hasta que exista algún viso de recuperación económica, será muy difícil recuperar lo perdido, ya que el panorama que hoy tenemos nos indica esta situación. Hay que recordar que veníamos de muy buenos acuerdos, pero que con el ajuste de Milei todo se alteró”.

Las definiciones del referente del sindicato estatal más importante de San Juan se dan luego que DIARIO HUARPE publicara que la intención de la gestión actual es que los incrementos salariales dependerán del nivel de recaudación que tenga la Provincia. Esto lo afirmó el ministro Gutiérrez y dijo que “el principal insumo que tenemos para saber cuánto vamos a aumentar a los estatales es la recaudación” como explicación de lo que se viene en pos de mantener equilibradas las cuentas públicas.

Villa sobre las elecciones del PJ

José “Pepe” Villa es un dirigente sindical con peso en el movimiento peronista de San Juan por eso su visión toma importancia con respecto al proceso de renovación que está llevando adelante el PJ a nivel nacional y provincial. Villa fue contundente y dijo que “no me importan las elecciones, ya que el partido ha servido solo para las elecciones, acá lo importante es volver a construir el movimiento peronista que es lo que siempre fue el sustento del partido”.

Para Villa, el PJ “está partido hace años por las diferencias personales que tienen los dirigentes y hoy no hay intención de que eso cambie, sino de que uno se imponga sobre el otro. En ese contexto no importan que se renueven los mandatos si no existe una discusión real de todos los sectores”.

El dirigente sindical fundamentó sus respuestas en la victoria que obtuvo Javier Milei en las últimas elecciones sin la necesidad de una estructura que lo sostenga. Es más, para Villa el actual presidente es la muestra del fracaso del Partido Justicialista por olvidarse del movimiento peronista que incluya a todos.

José “Pepe” Villa / secretario general de UPCN