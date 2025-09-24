El partido entre Lanús y Fluminense, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Maracaná, debió suspenderse momentáneamente por los graves incidentes entre la Policía de Río de Janeiro y los hinchas argentinos. El complemento se demoró varios minutos luego de que los jugadores del Granate se negaran a reanudar el juego al observar la represión en la tribuna, donde se encontraban familiares y allegados.

El árbitro Jesús Valenzuela aceptó el pedido de los futbolistas y decidió detener el inicio del segundo tiempo. En las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales se observa cómo los efectivos atacaron con palos, gases lacrimógenos y balas de goma a los simpatizantes de Lanús ubicados en la parte superior de una de las cabeceras. Según los testigos, el conflicto se habría originado en los baños de uno de los anillos del estadio. La mayoría de los hinchas granates debió abandonar su lugar, aunque los enfrentamientos continuaron algunos minutos más en distintos sectores de la tribuna.

Tras instantes de máxima tensión y preocupación, la calma regresó al estadio y el partido pudo reanudarse con normalidad. Sin embargo, lo ocurrido se suma a una serie de episodios recientes en los que la policía brasileña reprimió con dureza a hinchadas visitantes en el Maracaná, repitiendo un patrón de violencia que vuelve a estar en el centro de la polémica internacional.