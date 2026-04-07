Tras una decisión judicial, la Justicia de Mendoza reactivó una causa de alto impacto y avanzó con la imputación de diez jugadoras de hockey del Club Alemán por el presunto delito de abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas, en perjuicio de una compañera que tenía 16 años al momento de los hechos. El caso había sido archivado en una primera instancia y ahora dio un giro clave en su investigación.

El hecho se remonta al 20 de abril de 2023, durante una concentración del plantel en Guaymallén, en el marco de un torneo regional. Según la denuncia, lo que se presentó como una “bienvenida” para las jugadoras más jóvenes derivó en una situación de humillación, presión grupal y violencia simbólica.

La causa había sido cerrada inicialmente bajo el argumento de que no existía contacto físico directo. Sin embargo, tras la apelación de la querella y la revisión de un órgano superior, un juez entendió que los hechos pueden encuadrarse dentro del delito de abuso sexual simple, aun cuando el contacto haya sido mediado por objetos, y ordenó reabrir el expediente.

A partir de esa resolución, el fiscal de instrucción Mauro Perassi avanzó con la imputación de las diez jugadoras. El delito prevé penas de entre tres y diez años de prisión y, en caso de una eventual condena con el mínimo legal y sin antecedentes, las acusadas podrían transitar el proceso en libertad.

El relato de la víctima

La denunciante, que actualmente tiene 18 años, brindó un testimonio detallado sobre lo ocurrido aquella noche. Según su relato, fue llevada junto a otras menores a un baño del club, donde les indicaron que debían desnudarse parcialmente, cubrirse con papeles y vendarse los ojos.

“Yo no di consentimiento para nada. Me sentí tan humillada”, expresó. La joven denunció que durante más de una hora fue sometida a burlas, comentarios de contenido sexual y distintas prácticas degradantes, en un contexto de presión grupal que le generó miedo y la imposibilitó de retirarse.

También aseguró que la situación fue filmada sin su consentimiento y que luego recibió advertencias para no hablar sobre lo ocurrido. “Si vos hablás, saltamos todas”, habría sido uno de los mensajes posteriores al episodio.

La defensa apunta a la nulidad

Tras la imputación, las defensas de las jugadoras cuestionaron el avance del proceso. El abogado Fernando Peñaloza anticipó que solicitarán la nulidad de las imputaciones y sostuvo que no se trata de un delito, sino de una actividad grupal que derivó en incomodidad para una de las participantes.

“Era una bienvenida en la que se hicieron bromas que no le gustaron”, planteó, y remarcó que otras jugadoras que participaron no se consideraron víctimas. Según su postura, los padres de algunas de ellas incluso declararon en ese sentido durante la investigación.

En la misma línea, la defensora oficial Mariana Silvestri cuestionó la rapidez con la que avanzó la imputación y pidió que el proceso quede en suspenso hasta que intervenga un juez y se resuelvan planteos previos.

Impacto judicial y demanda civil

En paralelo a la causa penal, avanza una demanda civil millonaria contra el club que rondaría los 100 millones de pesos. El caso también generó repercusiones institucionales: desde el Club Alemán reconocieron el impacto de la denuncia y aseguraron que se implementaron acciones de prevención para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

El expediente vuelve a poner en discusión prácticas naturalizadas en algunos ámbitos deportivos, donde los llamados “ritos de iniciación” pueden derivar en situaciones de violencia y vulneración de derechos. La resolución judicial no solo definirá la responsabilidad penal de las imputadas, sino que también puede marcar un precedente sobre los límites de estas conductas dentro del deporte formativo.