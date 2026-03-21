La Justicia de Río Negro imputó a tres integrantes de una familia por el ataque de una perra a un niño de 6 años en la localidad de Catriel. Los acusados, un joven y sus padres, fueron imputados por el delito de lesiones leves, tras considerarse que no controlaron adecuadamente al animal.

El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025, cuando la perra, de raza Cane Corso, salió sin supervisión de una vivienda, cruzó la calle y atacó al menor, que circulaba en bicicleta. Según la reconstrucción judicial, el animal lo derribó y le provocó mordeduras y arañazos.

De acuerdo con la fiscalía, los imputados incumplieron su deber de cuidado, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una raza considerada potencialmente peligrosa. En ese sentido, remarcaron que quienes tienen bajo su responsabilidad este tipo de animales deben garantizar la integridad física de terceros, en particular de niños.

Durante la audiencia, la defensa cuestionó la imputación y pidió que no avance la causa, aunque el planteo fue rechazado. El juez de Garantías dio por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Como medida cautelar, la Justicia ordenó que la perra no pueda regresar al barrio mientras dure el proceso, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

El caso volvió a poner en debate la tenencia responsable de mascotas, especialmente de razas que requieren mayores medidas de control, y la responsabilidad legal de sus dueños frente a situaciones de riesgo.