El sábado 17 de enero de 2026, Marta Fort, de 21 años e hija del empresario Ricardo Fort, protagonizó un accidente de tránsito en el barrio de Palermo,,. El hecho ocurrió en la calle Migueletes al 1100, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, cuando la joven, a bordo de su camioneta BMW, impactó a una mujer de 89 años.

Según testigos presenciales, la conductora realizaba una maniobra para esquivar obstáculos en la calzada. Los presentes relataron: “Ella venía conduciendo, había uno en doble fila, se abrió para pasarlo y se la llevó por delante. También había una moto entorpeciendo”.

Tras el impacto, personal del SAME asistió a la víctima, quien quedó tendida en el suelo con un diagnóstico de politraumatismos,. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Rivadavia para recibir atención médica. Sobre el estado de salud de la señora, el abogado de la familia, César Carozza, detalló que “está bien”.

La causa judicial fue caratulada como “lesiones” y quedó bajo la intervención de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la doctora Amanda Ferteins. Aunque se notificó a Fort sobre las diligencias correspondientes antes de que se retirara del lugar, el automóvil involucrado no fue secuestrado.

Este incidente ocurre meses después de que Felipe Fort, hermano gemelo de Marta, se viera involucrado en un choque con su BMW 220i contra una motocicleta en Avenida del Libertador y Mariscal Ramón Castilla. En aquel episodio con el motociclista Victoriano Jesús Valdivia Rojas no se registraron heridos y Carozza sintetizó: “Será una cuestión a resolver con las compañías”.