Luego de los graves disturbios ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recibió en Buenos Aires a su par chileno, Álvaro Elizalde, ministro del Interior del gobierno de Gabriel Boric.

El encuentro comenzó a las 16:30 en la sede de la cartera de Seguridad, ubicada en Gelly y Obes 2287, en el barrio porteño de Recoleta. Elizalde llegó al país durante la mañana del jueves y fue recibido en el aeropuerto por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

Los incidentes del miércoles por la noche en Avellaneda dejaron un saldo de 97 detenidos y 19 heridos, dos de ellos de gravedad. El árbitro Gustavo Tejera decidió suspender el partido a los 10 minutos del segundo tiempo, en medio de enfrentamientos entre simpatizantes de ambos equipos.

Las autoridades informaron que los hinchas visitantes destrozaron parte de las instalaciones del estadio Libertadores de América y arrojaron objetos contundentes hacia la tribuna local. Posteriormente, un grupo de simpatizantes de Independiente logró acceder al sector visitante, lo que intensificó los enfrentamientos.

El club argentino informó que no cuenta con las grabaciones de seguridad porque, según denunciaron, los hinchas chilenos “atacaron e inactivaron el sistema cerrado”. En cambio, la investigación se apoya en las imágenes captadas por la televisión.

En un comunicado oficial, el Gobierno argentino señaló: “Desde el Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei, ya dispusimos las medidas de nuestra competencia: identificación de los responsables, pedidos de expulsión y la aplicación del derecho de admisión de por vida en los estadios de Argentina”.

Más temprano, Patricia Bullrich responsabilizó al gobierno bonaerense de no actuar con rapidez: “Les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden”, expresó. También criticó al gobernador Axel Kicillof por su acercamiento a la AFA en el marco de la vuelta del público visitante.

Mientras tanto, el presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, visitó el Hospital Fiorito para conocer el estado de los heridos. De los 12 hinchas internados en ese centro médico, ocho fueron dados de alta y cuatro permanecen en observación, uno de ellos en terapia intensiva.