La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aterrizará en San Juan este próximo lunes 11 de agosto para participar de una jornada clave sobre seguridad en el deporte. Su visita, en la que compartirá mesa con funcionarios provinciales, se centrará en el debate de un Plan Federal de Seguridad que busca, entre otros puntos, el regreso del público visitante a los estadios de fútbol.

La agenda de la funcionaria, que se aleja de los actos de campaña que marcaron su última visita, se centrará en temáticas específicas vinculadas al fútbol. Entre los puntos a tratar se destaca la presentación del proyecto de ley anti barras, una iniciativa que se complementa con el programa nacional “Tribuna Segura”. La jornada contará con la participación de autoridades provinciales, directivos de clubes y otros actores relevantes del sector deportivo, y busca ser el puntapié inicial para la formulación de una política de seguridad más amplia.

Publicidad

La última vez que Patricia Bullrich estuvo en la provincia fue en octubre de 2023, durante la campaña presidencial. En ese momento, la exdirigente del PRO, que competía en una fórmula junto al actual ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió con el entonces candidato a gobernador Marcelo Orrego en la previa de las elecciones generales. A pesar del esfuerzo, no logró pasar al balotaje. Esta vez, su visita se da en un contexto distinto, como funcionaria del Gobierno nacional, y con una agenda centrada en la gestión y la cooperación interprovincial.

La decisión de la ministra de realizar este evento en San Juan, una de las pocas provincias que mantiene una política de apertura a la asistencia de público visitante, muestra un reconocimiento a la gestión local en materia de seguridad deportiva. La presencia de Bullrich y Orrego juntos en este tipo de eventos no solo refuerza la sintonía política entre ambos, sino que también subraya la importancia que el gobierno nacional y provincial le está dando a la temática.

Publicidad

Se espera que la jornada sirva para trazar líneas de acción concretas y que las conclusiones del encuentro tengan un impacto directo en la seguridad de los espectáculos deportivos a nivel nacional.