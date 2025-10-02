El Teatro del Bicentenario recibirá a dos referentes del espectáculo argentino en una propuesta que conjuga talento, suspenso y poesía. Inés Estévez y Germán Palacios llegarán a la Sala Auditórium el próximo domingo 5 de octubre, a las 20 horas, con El Hombre Inesperado, una obra de Yasmina Reza que explora los matices de un encuentro fortuito capaz de modificar el rumbo de la vida.

La puesta es presentada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través del Teatro del Bicentenario y reúne en escena a Estévez y Palacios no solo como intérpretes, sino también como directores de la pieza. La trama se desarrolla en un vagón de tren, donde dos desconocidos coinciden sin buscarlo. A partir de allí, lo que parecía un simple viaje compartido se convierte en una experiencia atravesada por humor, inteligencia y poesía, donde el azar y el destino se entrelazan en un relato cargado de giros inesperados.

Publicidad

El espectáculo invita al espectador a cuestionarse cuánto de lo que ocurre en la vida responde a la casualidad y cuánto a las decisiones que uno toma. Con un guion que combina suspenso con un sutil tono filosófico, la obra se convierte en un espejo de los vínculos humanos y de las circunstancias que, sin preaviso, pueden transformarlo todo.

La ficha artística incluye a Romina Giangreco en vestuario, Ariel Vaccaro en escenografía, Ricardo Sica en diseño de iluminación, Francisco Sicilia en diseño sonoro y música original, y la traducción de Gonzalo Garcés, quienes acompañan el trabajo actoral y de dirección de Palacios y Estévez.

Publicidad

La función será el domingo 5 de octubre, a las 20 horas, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas tienen un valor de $35.000 y cuentan con descuentos del 15% para jubilados, para quienes adquieran mediante Ticket Joven y Ticket Ya, exclusivamente en la boletería del teatro y con cupo limitado. Los tickets pueden conseguirse de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, los sábados de 9:30 a 14, y el mismo domingo desde dos horas antes de la función. También están disponibles online a través de la plataforma Tuentrada.com.