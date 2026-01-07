El defensor colombiano Frank Fabra, que quedó libre después de finalizar su contrato con Boca Juniors, fue sondeado en las últimas horas por San Lorenzo, que busca reforzar su plantel en el mercado de pases argentino, informaron medios deportivos.

Fabra, lateral izquierdo de 34 años, pasó varias temporadas en Boca, pero estuvo varios meses sin jugar en el Xeneize antes de que su vínculo llegara a su fin, y su salida quedó marcada por un desempeño que no convenció del todo a los hinchas y el cuerpo técnico.

El club de Boedo habría consultado condiciones por el jugador ante la posible venta de Elías Báez y la necesidad de contar con un lateral zurdo de experiencia para la temporada 2026. Según periodistas que cubren la actualidad del Ciclón, el colombiano habría respondido favorablemente al primer interés y las partes podrían iniciar negociaciones formales.

Un dato favorable para la operación es que Fabra ya no ocupa cupo de extranjero en la Argentina, lo que facilita su incorporación sin afectar las plazas limitadas por reglamento para las plazas foráneas en la Liga Profesional.

Además, el exBoca mantiene buena relación con la dirigencia de San Lorenzo, en particular con el mánager Roca Sánchez, lo que podría ayudar a destrabar una posible llegada si la dirigencia logra regularizar inhibiciones económicas que actualmente complican la inscripción de refuerzos.

La posible incorporación de Fabra se da en un mercado de pases donde los grandes del fútbol argentino buscan refuerzos de experiencia sin grandes costos de transferencia, aprovechando futbolistas libres o con contratos próximos a vencer.