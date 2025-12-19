Un reciente informe sobre el mercado laboral argentino indica que los salarios, al menos en ciertos segmentos y expectativas de mercado, le están ganando a la inflación en 2025, en un contexto de precios que desaceleraron respecto a años anteriores.

Según la Guía Salarial 2025-2026 de Adecco Argentina (elaborada a partir de datos de 305 empresas y más de 216 posiciones) los trabajos fuera de convenio recibieron ajustes salariales promedio del 36% durante 2025, cifra que supera en 7,8 puntos porcentuales al índice de precios al consumidor (IPC) estimado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) en torno al 28,2%.

Publicidad

El informe destaca que, frente a años anteriores donde los salarios quedaron por detrás de los precios, este escenario representa una recuperación parcial del salario real (es decir, del poder adquisitivo de los trabajadores) en determinados segmentos del mercado laboral argentino.

La medición también señala cambios en la frecuencia de revisión salarial, con muchas empresas optando por ajustes trimestrales en lugar de mensuales, en respuesta a la menor presión inflacionaria y la necesidad de estabilizar la planificación financiera de las organizaciones.

Publicidad

A pesar de este avance, el panorama varía según el sector y tipo de contrato, y gran parte de la población laboral todavía percibe insatisfacción respecto a la compensación total recibida, lo que refleja tensiones persistentes en el mercado frente a desafíos económicos más amplios.

En síntesis, el informe sugiere que por primera vez en varios años los aumentos salariales promedio para ciertos puestos superaron al crecimiento de los precios, marcando una mejora en las condiciones reales de algunos trabajadores durante 2025.