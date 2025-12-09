La Universidad Nacional de San Juan informó este martes los resultados de los exámenes realizados a principios de diciembre para el ingreso a los colegios preuniversitarios. Desde la Coordinación de Ingreso confirmaron que ya están disponibles los listados provisorios con los DNI de las y los aspirantes que accedieron a los tres Institutos Preuniversitarios de la institución.

Los exámenes se desarrollaron durante el 1 y 2 de diciembre, jornadas en las que 1.619 estudiantes de nivel primario rindieron las pruebas de Lengua y Matemática. Con esos resultados, la UNSJ elaboró el registro provisorio que ahora quedó habilitado para su consulta pública.

De acuerdo con el cronograma previsto, el próximo paso será la elección de escuela, instancia que se llevará a cabo el 16 de diciembre en los horarios asignados para cada aspirante. Las autoridades remarcaron que cada estudiante deberá presentarse en el turno correspondiente para formalizar la selección del establecimiento al que desea ingresar.

La universidad también puso a disposición los enlaces con el listado provisorio de ingresantes y el listado general, donde se encuentra el detalle completo del proceso.