En la antesala de la tradicional Vuelta a San Juan, una de las competencias más importantes del calendario del ciclismo en ruta en la provincia, se habilitaron las inscripciones para la Etapa Participativa 2026, una propuesta deportiva dirigida a toda la comunidad.

La actividad, organizada en conjunto con la agenda de la Vuelta Inclusiva, se llevará a cabo el viernes 23 de enero en el departamento de Santa Lucía, con concentración prevista para las 17 horas.

A diferencia de las etapas de competencia profesional, esta etapa está pensada para que personas de todas las edades y condiciones físicas puedan sumarse, utilizando bicicleta, handbike, monopatín u otros medios adaptados, en un recorrido de aproximadamente 1 kilómetro.

La iniciativa busca promover la participación masiva, la inclusión y la práctica del deporte para todos, en un ambiente recreativo y festivo que acompañe el inicio de la programación ciclística de alto nivel en San Juan.

Los interesados ya pueden acceder al link de inscripción habilitado online para registrarse y formar parte de esta propuesta que complementa, desde la comunidad, la realización de la Vuelta a San Juan 2026, prevista entre el 23 de enero y el 1 de febrero según el calendario deportivo local.

La Etapa Participativa suma una dimensión social al evento ciclístico tradicional, impulsando una experiencia colectiva que une deporte, salud y entretenimiento antes de las etapas de competencia que atraen a equipos y corredores de distintas regiones del país.