El rapero Sean “Diddy” Combs volvió a ser protagonista de un episodio estremecedor tras sufrir un intento de agresión dentro del Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, penal donde se encuentra recluido cumpliendo una condena federal.

El ataque ocurrió mientras P. Diddy se encontraba durmiendo. Según reveló Charlucci Finney, amigo de Diddy, al Daily Mail, el incidente fue "tan rápido como aterrador". El artista despertó con "un cuchillo presionado contra su garganta". Finney señaló que, si el agresor hubiera querido lastimarlo, "lo habría hecho. Bastaba un solo movimiento".

Aunque las autoridades del MDC no confirmaron oficialmente el suceso, fuentes cercanas al caso indicaron a TMZ que el intento de agresión sí ocurrió y que la rápida acción de un guardia fue crucial. El abogado del rapero, Brian Steel, ya había mencionado el suceso durante la audiencia de sentencia, asegurando que la intervención del guardia evitó una tragedia.

Como resultado del incidente, Diddy sufrió heridas leves y fue atendido por el personal médico del penal, sin que fuera necesaria su hospitalización. El agresor, cuya identidad no fue revelada, fue rápidamente trasladado a confinamiento solitario.

Tras el ataque, Diddy fue reubicado en una unidad de vigilancia especial, donde sus movimientos son monitoreados las 24 horas. Su equipo legal ha solicitado una revisión urgente de las medidas de seguridad, argumentando que la vida del rapero "corre un riesgo real" dentro del penal.

El contexto de este suceso se da mientras Combs cumple una condena federal. El rapero fue condenado en julio a 50 meses de prisión tras declararse culpable de violar la Ley Mann, que prohíbe el transporte de personas con fines de prostitución. Aunque fue absuelto de cargos más graves como crimen organizado y tráfico sexual, el tribunal lo señaló por liderar una red de explotación bajo el manto de sus negocios de moda y entretenimiento. La defensa de Combs ya había presentado una apelación el 20 de octubre buscando reducir la condena o lograr la libertad condicional de su cliente. Antes de su sentencia, Diddy había ofrecido disculpas públicas, asegurando estar "profundamente arrepentido" y en búsqueda de "tratamiento y redención".