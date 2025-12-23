La gastronomía argentina volvió a brillar en los rankings internacionales al lograr que dos comidas típicas formen parte de los 100 mejores platos del mundo según la última clasificación de la revista gastronómica Taste Atlas.

Entre las preparaciones argentinas destacadas, las empanadas tucumanas se ubicaron en el puesto 20, convirtiéndose en la más alta del país dentro de la selección global. Esta variante regional se caracteriza por su masa elaborada a mano y un relleno tradicional que combina carne, cebolla, huevo duro y especias, en proporciones equilibradas que la distinguen a nivel internacional.

En tanto, el asado argentino, ícono de la cultura culinaria del país, quedó en el puesto 43 del ranking. La parrilla, el fuego lento sobre brasas y la calidad de los distintos cortes de carne lo consolidan como un símbolo de la cocina criolla reconocido por expertos y comensales de todo el mundo.

El ranking anual, que recopila lo más valorado por críticos y aficionados a la gastronomía global, incluyó en los primeros puestos platos de diversas tradiciones culinarias, desde la pizza napolitana hasta especialidades de Asia, Europa y América Latina, con énfasis en preparaciones que combinan historia, técnica y sabor.

La presencia de las empanadas tucumanas y el asado en esta lista reafirma el lugar destacado de la cocina argentina en la escena internacional, donde sus sabores tradicionales siguen ganando reconocimiento y admiración entre viajeros y amantes de la buena mesa.