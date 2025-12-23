HUARPE TV y Tiempo Streaming se consolidaron como los medios digitales con mayor alcance en San Juan al encabezar el ranking de consumo de streaming correspondiente al mes de noviembre. Entre estos dos, con un total de 25.009.238 visualizaciones y 24.295.951 respectivamente, se reparten el 84,2% de la audiencia de San Juan y el restante porcentaje se divide entre 16 medios. El relevamiento privado fue realizado por Arias Comunicación, una consultora especializada en análisis de consumo digital y ecosistemas de medios.

El informe analizó el comportamiento de las audiencias sanjuaninas en las principales plataformas digitales —YouTube, Instagram, TikTok y Facebook— y tuvo como objetivo comprender cómo se consume hoy el contenido audiovisual en la provincia, más allá de los formatos tradicionales.

De acuerdo al ranking general de consumo total consolidado, HUARPE TV lidera ampliamente la medición, seguido por Tiempo Streaming. En un escalón inferior se ubicaron Canal 13, GSMediaSJ y AM1020, marcando una clara diferencia entre los dos primeros y el resto de los canales relevados.

El ranking de medios que lidera HUARPE TV.

Uno de los datos más relevantes del informe es que HUARPE TV concentra el 42,6% de la cuota total de views, lo que refleja una fuerte preferencia de las audiencias por sus contenidos digitales. En paralelo, Tiempo Streaming reúne el 41,6%, mientras que el resto de los medios se reparte un porcentaje considerablemente menor, lo que evidencia una alta concentración del consumo en pocos actores del ecosistema digital sanjuanino.

El director de Arias Comunicación, Agustín Arias, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que el estudio surge a partir de una pregunta central sobre los hábitos actuales de consumo: “Particularmente lo que nosotros nos preguntamos es cómo consumimos los sanjuaninos a los medios digitales. Entonces para eso analizamos y empezamos a ver los canales de stream que había. El concepto de stream no es solamente los canales como los conocemos. Puede ser por YouTube, puede ser por Facebook, puede ser por Instagram, puede ser por TikTok, por todas las plataformas que se utilizan a través de internet, es decir, contenido multimedia”, detalló.

Un liderazgo sostenido en múltiples plataformas

El relevamiento abarcó tanto videos grabados como transmisiones en vivo, además de formatos breves como reels y shorts, permitiendo una mirada integral del rendimiento de cada medio. En ese contexto, el liderazgo de HUARPE TV se explica por su presencia constante en distintas plataformas, la variedad de formatos y la continuidad en la generación de contenidos.

El gráfico torta que muestra el porcentaje de audiencias.

Según el informe, los canales con mayor cantidad de visualizaciones suelen concentrar comunidades amplias, mientras que los medios más pequeños presentan mayores niveles de interacción relativa. Sin embargo, HUARPE TV logra mantenerse competitivo también en términos de engagement dentro del segmento de medios con más de un millón de views, combinando alcance masivo con participación del público.

En el ranking específico de YouTube, el estudio también mostró una distribución diversa del consumo, aunque el desempeño global de Huarpe TV en el consolidado general lo posiciona como el principal referente digital de la provincia, al sumar visualizaciones provenientes de todas las plataformas analizadas.

Cómo se hizo el estudio

El informe de Arias Comunicación corresponde al período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre y se basó en un estudio de campo que midió visualizaciones, interacciones y cantidad de contenidos publicados.

Para ser incluidos en el análisis, los canales debían cumplir una serie de requisitos, como contar con un canal activo en YouTube, tener más de un programa en su grilla o transmisiones diarias, y haber publicado contenido en al menos siete días distintos durante el período relevado.

El estudio también estableció criterios específicos para contabilizar visualizaciones en cada plataforma, excluyendo, por ejemplo, publicaciones colaborativas en Instagram que no pertenezcan a la programación original del canal.

Un mapa del consumo digital en San Juan

Desde Arias Comunicación señalaron que el informe permite trazar un mapa claro del consumo digital en San Juan y entender cómo las audiencias se relacionan hoy con los contenidos audiovisuales. En ese escenario, HUARPE TV aparece como el medio que logra captar la mayor atención, consolidando su liderazgo en un contexto de crecimiento sostenido del streaming y las redes sociales.

El relevamiento confirma así que el consumo de noticias, entretenimiento y contenidos en general se encuentra cada vez más atravesado por el entorno digital, y que los medios con mayor capacidad de adaptación y presencia multiplataforma son los que concentran la mayor parte de la audiencia.