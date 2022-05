¿Intento de homicidio? Grave denuncia a una figura de Boca antes de la semifinal con Racing

Sin lugar a dudas, antes del compromiso de este sábado, Boca Juniors recibió una de las peores noticias que podían llegar. Y es que Sebastián Villa fue denunciado nuevamente por una mujer, por un suceso que habría pasado en el 2021. El futbolista colombiano, en este caso, quedó mal parado por "por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio". Como podía esperarse, dicha situación podría complicar las cosas para el Xeneize.

En las últimas horas, Roberto Castillo, abogado de la denunciante, dialogó con TyC Sports y dijo: “Es una chica que llegó al estudio por haber sufrido un abuso sexual, lesiones que a mi criterio son graves y una conducta que nosotros entendemos que podría encuadrarse en una tentativa de homicidio. Es una chica que tuvo mucho miedo todo este año, ella misma considera que darle publicidad a su denuncia de alguna manera la resguarda. Si no promovió la acción penal antes fue por temor. Ahora quiere cerrar esta pesadilla que vivió, quiere buscar reparación y justicia”.

Según lo que viralizó Infobae, la mujer dijo que, tras ingerido más de una botella de whisky, Villa “comienza acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza, impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme”. Luego, dictó haber sido abusada y que se fue “quedando sin aire” culpa del jugador de Boca.

Nuevo problema para Boca

Después de lo ocurrido, la misma comunicó que el entorno del colombiano quiso sobornarla para que no revelara detalles de lo sucedido y hasta recibió una suma de dinero en dólares a cambio de su silencio. Debió eliminar pruebas audiovisuales, pero estas ya habían sido reenviadas a otras personas cercanas a la chica. Allí, habrían dos fotografías del glúteo de ella, en el que se pueden apreciar grandes hematomas intramusculares, producto de la violencia.

“Principalmente lo que hicimos fue poner a resguardo toda la prueba. Cuando podamos presentarla primero en sede judicial, seguramente saldrá a la luz porque es una causa con un impacto público terrible. Entendemos que lo primero que queremos hacer es constituirnos como particular damnificado y aportarle la prueba para que cuanto antes la tenga la fiscalía especializada y que no se corra ningún riesgo, ya que ella tiene miedo por el contexto, el entorno y la persona a la que denuncia, que mas allá de ser una persona física es prácticamente una empresa y hay muchos intereses”, cerró el abogado que iría contra el futbolista de Boca.