El Gobierno de San Juan puso en marcha un proceso licitatorio por $121.316.000 destinado a la compra de materiales para la adaptación de baños en viviendas particulares, en el marco de un programa orientado a mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de personas con discapacidad.

La iniciativa forma parte del programa “Adaptación de baños para Discapacidad”, impulsado por la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. El objetivo central es garantizar condiciones mínimas de seguridad, higiene y autonomía en uno de los espacios más sensibles del hogar.

El plan contempla la entrega gratuita de kits a beneficiarios, con elementos diseñados específicamente para facilitar el uso del baño en personas con movilidad reducida. Entre los insumos previstos se incluyen inodoros adaptados, sillas de ducha, barrales de seguridad, barandas rebatibles, duchadores manuales y alfombras antideslizantes, entre otros accesorios esenciales.

De acuerdo a lo establecido en el pliego, se proyecta la adquisición de hasta 50 inodoros especiales, 50 sillas de ducha y alrededor de 100 barrales de seguridad, además de otros componentes necesarios para completar las intervenciones en los domicilios. Esto permitirá alcanzar a un número significativo de hogares distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Una de las particularidades del proceso es que se implementará bajo la modalidad de orden de compra abierta, un sistema que permite adquirir los materiales de manera progresiva según la demanda. Este mecanismo apunta a optimizar la administración de los recursos y garantizar una mayor eficiencia en los tiempos de entrega.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la medida responde a una problemática concreta que atraviesan muchas personas con discapacidad, quienes enfrentan dificultades cotidianas en sus propios hogares debido a la falta de infraestructura adecuada. En ese sentido, remarcaron que el acceso a un baño seguro no solo impacta en la salud, sino también en la autonomía y la dignidad de los beneficiarios.

La convocatoria para acceder al programa se abrirá en los próximos días y estará dirigida a personas que requieran este tipo de adecuaciones, priorizando situaciones de mayor vulnerabilidad.

Con esta inversión, la Provincia busca avanzar en políticas públicas de inclusión que trasciendan lo asistencial y se traduzcan en mejoras estructurales en la vida diaria de las personas. En un contexto donde la accesibilidad aún representa un desafío en muchos ámbitos, la iniciativa apunta a dar una respuesta concreta desde el Estado, con impacto directo en los hogares sanjuaninos.