La lucha contra el tráfico de fauna silvestre en San Juan mantiene cifras preocupantes en el inicio de este año. Según informó a DIARIO HUARPE el director de Conservación y Áreas Protegidas, Ezequiel Salomón, en lo que va del año ya se han registrado cerca de 120 ejemplares de fauna rescatados en diversos procedimientos y allanamientos. Esta cifra se encamina a seguir la tendencia del 2025, año que cerró con aproximadamente 400 ejemplares recuperados, principalmente aves.

El tramperismo, la principal amenaza

A pesar de los controles, la captura de aves en su ambiente natural sigue siendo la infracción más frecuente en la provincia. Salomón detalló que el principal motivo de las actas de infracción:

"El principal motivo sigue siendo el tramperismo de aves... las capturas de aves que se encuentren en su ambiente natural", explicó el funcionario sobre una modalidad que no cede a pesar de las sanciones.

Los operativos y allanamientos se han concentrado principalmente en los departamentos de Albardón, Ullum, Caucete, 25 de Mayo y Zonda, identificados como las zonas más afectadas por esta actividad ilícita. Además de la captura de aves, se han registrado casos de caza con armas de fuego destinada a herbívoros como guanacos, maras y suris, motivada tanto por fines deportivos como para consumo.

Concientización y prevención en las rutas

Para el área de Conservación, el combate contra la caza ilegal requiere un abordaje que exceda la fiscalización diaria de los agentes. Salomón destacó que se están implementando tareas de educación ambiental y campañas de sensibilización en escuelas e instituciones para generar conciencia ciudadana sobre el cuidado de los recursos naturales.

Una de las estrategias clave es el uso de retenes en las rutas provinciales. "Hacemos campañas de concientización muchas veces en los mismos retenes que instalamos en las rutas para poder concientizar sobre el mascotismo, la importancia de cuidar nuestra fauna y evitar el tráfico y la caza furtiva", señaló Salomón. Estas campañas también abordan el atropellamiento de animales, otra causa importante de pérdida de biodiversidad debido al manejo irresponsable de los conductores.

Monitoreo y protección

Dada la complejidad que representa medir la recuperación real de las poblaciones de fauna tras años de caza furtiva, la Dirección ha iniciado una colaboración estratégica con especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). A través de proyectos de extensión, se busca implementar tareas de monitoreo que brinden indicadores reales sobre el estado de la fauna silvestre en la provincia.

Dentro de este esquema científico, el Cóndor Andino ocupa un lugar prioritario como especie emblemática. "Estamos haciendo permanentes monitoreos y control en algunos puntos para poder mantener y tener ciertos datos relevantes sobre cómo se encuentran nuestras poblaciones de cóndores", concluyó Salomón. Actualmente, los 120 ejemplares rescatados este año se encuentran en procesos de rehabilitación con el objetivo final de ser devueltos a su hábitat natural una vez recuperados.