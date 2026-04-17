La provincia de San Juan se sumará una vez más a la conmemoración del Día Internacional del Jazz con una propuesta que combinará reflexión, música en vivo y encuentro comunitario. La iniciativa es impulsada por la Fundación Circuito Argentino de Jazz, que desde 2017 promueve esta celebración en articulación con la Unesco, consolidando un espacio cultural de creciente relevancia en la agenda local.

El Día Internacional del Jazz fue proclamado en 2011 por la Unesco con el objetivo de reconocer al género como una herramienta de paz, diálogo y entendimiento entre los pueblos. En esa línea, la jornada en San Juan buscará poner en valor no solo la dimensión artística del jazz, sino también su profunda carga histórica vinculada a la lucha por la dignidad humana, los derechos civiles y la igualdad.

La actividad central se desarrollará el próximo 30 de abril a las 19 en el Chalet Cantoni, con una propuesta estructurada en dos momentos complementarios. En primer lugar, se llevará a cabo una instancia de diálogo que reunirá a referentes de la comunidad, organizaciones sociales y ONGs, con el propósito de reflexionar sobre temas como la paz, la tolerancia, la libertad y los derechos humanos en el contexto actual.

Posteriormente, la jornada dará paso a la música con un concierto en vivo que reunirá a músicos del ámbito local. La propuesta artística recorrerá distintos momentos de la historia del jazz y se caracterizará por una dinámica colectiva, en la que los artistas se irán sumando progresivamente al escenario hasta conformar una formación conjunta. Esta modalidad busca representar el espíritu colaborativo, diverso e inclusivo que define al género.

La velada se completará con un patio gastronómico a cargo de emprendimientos locales, ampliando la experiencia cultural hacia un formato integral que combine arte, reflexión y participación social.

Desde la organización destacan que el jazz trasciende lo musical para convertirse en un lenguaje universal capaz de tender puentes entre culturas. En ese sentido, retoman la mirada de Nina Simone, quien definió al jazz como “una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar”, subrayando su potencia como vehículo de expresión y transformación social.

La convocatoria es abierta y gratuita, y busca involucrar a la comunidad en una celebración que invita a escuchar, dialogar y construir colectivamente una sociedad más justa e inclusiva a través de la cultura.