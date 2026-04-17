Cada 17 de abril, el mundo del vino se detiene para rendir homenaje a la cepa que puso a la Argentina en el mapa global. El Día Mundial del Malbec no es solo una efeméride; es el recuerdo del impulso de Domingo Faustino Sarmiento para transformar nuestra industria. En San Juan, ese legado respira con una fuerza especial en Viñas de Segisa, una bodega que nació en 1906 y que actualmente, custodiada por la familia Bielsa, se erige como el santuario de este varietal en el corazón de Pocito.

Al cruzar el portal de esta histórica construcción, declarada Patrimonio Histórico, se entiende que el Malbec aquí es más que un producto: es una herencia. Valentina Bielsa, segunda generación de la familia al frente del proyecto, habló con DIARIO HUARPE para explicar por qué, entre tantas variedades, el Malbec sigue siendo el alma de esta "bodega pequeña pero coqueta".

La bodega data del año 1906. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

El Malbec, la estrella indiscutida de la bodega

Aunque San Juan es tierra de grandes varietales, para Valentina no hay dudas sobre quién lidera el podio en la preferencia de sus visitantes. Para la bodega, esta cepa es un pilar que se manifiesta en múltiples formas, adaptándose tanto al consumo cotidiano como a los momentos de guarda más exclusivos.

La cava, una de las atracciones de Viñas de Segisa. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

"El Malbec es un gran vino que nosotros tenemos, y lo tenemos en varias versiones, puedo decirte que lo tenés desde una damajuana, hasta un gran vino premium, de los que tenemos en la cava subterránea, que son esos vinos de colección, que ya tienen sus años", expuso la sommelier. "Tenemos muchas versiones, que acompañan siempre desde nuestros eventos, cuando los elaboramos y demás. Siempre está presente, no puede faltar, porque el turista le elige también un montón", agregó.

Un varietal que se disfruta

Uno de los puntos en los que Valentina Bielsa hace hincapié en este día especial es en la nobleza del Malbec para acercar el vino a todos, rompiendo con los prejuicios de la cata tradicional. "Tenemos un montón para hablar de esa cepa, de ese vino tan noble. Te puedo contar tantas cosas, primero de que esto decía de la versatilidad que tiene, que te va a permitir disfrutarlo en un grupo de amigos, sin necesidad de estar deteniéndonos en degustarlo, sino más disfrutarlo en una damajuana simplemente", dijo.

El Malbec, uno de los preferidos de los turistas. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La joven bodeguera sugiere maridajes que resaltan la identidad sanjuanina: "Quizás un vino joven se puede disfrutar con un mariaje, con un chocolate. O si nos vamos con lo tradicional, y vamos a comer, por ejemplo, un buen asado, con un Malbec con paso por barrica, esa no falla. Y con nuestras empanadas, las empanadas sanjuaninas, que son bien jugosas, que suelen ser también ostentosas en la boca, con un Malbec de guarda, puede ir perfecto", destacó.

Un brindis generacional

El Malbec de Segisa no solo ha sobrevivido a los sismos que marcaron a San Juan desde 1906, sino que también ha sabido conquistar a los jóvenes. La sommelier defiende que en el Día del Malbec lo que importa es la conexión con el producto: "Ahora, en cuanto a cómo consumirlo, es cuestión también de cada uno, el Malbec y en realidad la viticultura en sí, tiene que ser más del disfrute, y eso permite también que la persona lo consuma como le gusta", expuso.

Viñas de Segisa comercializa desde la bodega. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

"Lo que hay que defender es el consumo, no importa cómo, y eso lo que a uno le prefiere, lo que le gusta. Soy muy de defender el consumir el vino de las versiones y de la forma en la que sea, y justo la cepa Malbec es una cepa que te va a permitir consumirlo en ese sentido, desde el montón de versiones y un montón de preferencias", cerró Valentina.

Con la mirada puesta en el futuro pero los pies firmes sobre el suelo de 1906, Viñas de Segisa invita a brindar sin protocolos. Entre barricas que guardan el trabajo de la vendimia y túneles que guardan el silencio de los años, el Malbec sigue siendo la excusa perfecta para encontrarse y celebrar la identidad de un San Juan que sabe mejorar con el tiempo.