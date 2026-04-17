JAF llega a San Juan con un show full band en el Cine Teatro Municipal

El músico argentino Juan Antonio Ferreyra, referente del rock y el blues nacional, se presentará en San Juan el próximo miércoles 22 de julio a las 21 en el Cine Teatro Municipal, con un espectáculo en formato full band que incluirá sus grandes éxitos y nuevas composiciones.

La fecha forma parte de su gira por el país y anticipa una noche atravesada por la potencia de su guitarra y un repertorio que recorre distintas etapas de su carrera. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles de manera online, a través de la plataforma Solo Entradas, y también de forma física en puntos de venta habilitados como Hoffman y la boletería del teatro. La primera preventa tiene un valor de $30.000.

Una trayectoria consolidada en el rock nacional

Con más de cinco décadas vinculadas a la música, JAF es una de las figuras reconocidas dentro del rock argentino. Sus inicios se remontan a la adolescencia, aunque su proyección masiva comenzó en la década de 1980, cuando integró la banda Riff, liderada por Norberto Pappo Napolitano.

Tras esa etapa, desarrolló una carrera solista que lo posicionó como guitarrista, cantante y compositor, con una discografía extensa y una fuerte identidad ligada al blues y al rock clásico.

Clásicos y repertorio esperado

A lo largo de los años, JAF construyó un repertorio que se mantiene vigente en sus presentaciones en vivo. Canciones como “Maravillosa esta noche”, “Todo mi amor”, “Me voy para el sur” y “Blues del atardecer” forman parte de un cancionero que atraviesa generaciones.

Su debut solista, Entrar en vos (1989), marcó el inicio de una etapa de consolidación artística y comercial, seguida por trabajos como Me voy para el sur, grabado en Estados Unidos, que reforzó su perfil dentro de la escena local.

Un show que combina clásicos y actualidad

En la actualidad, el artista continúa en actividad, con giras constantes y nuevos materiales discográficos. Sus presentaciones combinan temas históricos con composiciones recientes, manteniendo una propuesta que articula la nostalgia con la vigencia musical.

En San Juan, el público podrá asistir a un espectáculo que promete un recorrido integral por su obra, con el formato de banda completa que potencia su característico sonido eléctrico.

La cita será el miércoles 22 de julio, en una nueva propuesta cultural que suma al calendario local a uno de los nombres más representativos del rock argentino.