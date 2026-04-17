Sismo de magnitud 4,9 sacudió a San Juan en la madrugada del viernes

En la madrugada del viernes 17 de abril de 2026, a las 03:19 hora local (GMT -3), un terremoto de magnitud 4.9 estremeció la provincia de San Juan, Argentina. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el departamento Calingasta, a 68 kilómetros al oeste de la Ciudad de San Juan, capital de la provincia homónima. La profundidad del sismo fue de 112 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento de profundidad moderada.

El temblor alcanzó una magnitud de 4.9 en la escala de Richter, considerada moderada y suficiente para ser percibida por una amplia cantidad de personas en la zona afectada. La profundidad de 112 kilómetros es un factor relevante, ya que los sismos con foco más profundo tienden a disipar su energía en un área más extensa, pero con menor intensidad superficial que aquellos de origen somero. Diversos organismos científicos internacionales reportaron mediciones ligeramente diferentes en los momentos posteriores al evento. El Centro Alemán de Investigación Geocientífica (GFZ) estimó inicialmente una magnitud de 4.8 y una profundidad de 96,30 kilómetros, mientras que el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) también actualizó sus datos en los minutos siguientes al sismo. El inpres, cuatro horas después de que ocurrió el evento, no mostró registros.

El epicentro se localizó en las cercanías de Calingasta, una localidad con aproximadamente 8.200 habitantes situada a unos 33 kilómetros del punto de origen del terremoto. Debido a la profundidad del sismo, el movimiento fue sentido en un radio considerable. Entre las localidades donde el temblor pudo percibirse, aunque con carácter de muy débil a leve, se encuentran Pocito, ubicada a 55 kilómetros del epicentro, que cuenta con una población cercana a los 41.000 habitantes. También se registraron reportes en Villa Paula de Sarmiento, a 56 kilómetros, y en Chimbas, a la misma distancia, localidad que alberga aproximadamente 73.800 personas. La propia Ciudad de San Juan, con más de 109.000 habitantes, se encuentra a 57 kilómetros del epicentro. Otras poblaciones como Albardón, a 57 kilómetros, y Santa Lucía, a 60 kilómetros, también estuvieron dentro del área de influencia del movimiento sísmico.