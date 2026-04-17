El cobro de plus a afiliados de la Obra Social Provincia (OSP) volvió a quedar en el centro de la escena, luego de que el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, reconociera las dificultades para erradicar esta práctica y señalara que la denuncia de los usuarios es hoy la herramienta más efectiva para detectarla.

El funcionario explicó que, pese a los intentos del Gobierno por regular la situación, el problema persiste y se enmarca en una tendencia que atraviesa a todo el sistema de salud, tanto público como privado. “Es muy difícil. Hoy, a nivel nacional, cualquier obra social o prepaga, incluso las más caras, están cobrando plus”, sostuvo.

En ese contexto, Dobladez recordó que la Provincia implementó medidas concretas para desalentar esta práctica. Entre ellas, un plan de fidelización que buscó ordenar los valores de las consultas. “Aumentamos un 300% en marzo de 2024 la prestación por consulta, pero aun así se siguió cobrando plus”, indicó.

El titular de la cartera sanitaria también remarcó que la OSP concentra más del 60% de la actividad de salud privada en San Juan, lo que hace aún más complejo controlar de manera individual a todos los prestadores. Por eso, insistió en la necesidad de un abordaje conjunto. “Tenemos que trabajarlo entre todos, sobre todo con las asociaciones intermedias que representan a los profesionales”, afirmó.

Frente a este escenario, Dobladez fue claro al marcar el rol que deben asumir los afiliados. “Lo primero que tienen que hacer es pedir la factura. Esa es una pelea clave”, explicó. Además, destacó que la OSP cuenta con canales formales de denuncia, incluso a través de su sistema digital, para reportar estas situaciones.

El planteo del ministro deja en evidencia una problemática estructural del sistema de salud, donde la actualización de aranceles no logró eliminar prácticas informales que impactan directamente en el bolsillo de los afiliados.

Mientras tanto, desde el Gobierno buscan reforzar los controles y generar mayor conciencia tanto en los profesionales como en los usuarios, con el objetivo de avanzar hacia un esquema más transparente. Sin embargo, el propio Dobladez reconoció que sin el compromiso de todos los actores involucrados, la erradicación del plus seguirá siendo un desafío abierto.

Textuales

Amilcar Dobladez / Ministro de Salud