La espera de los vecinos de Mogna, en el departamento Jáchal, por contar con un edificio sanitario moderno ha sumado un nuevo capítulo de incertidumbre y esperanza. Tras una interrupción en las tareas que habían comenzado a finales de febrero, el Ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, confirmó en el Cafe de la Política del HUARPE TV que la obra del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se reactivará este próximo lunes 20.

El ambicioso proyecto, que busca saldar una deuda histórica con una comunidad de más de 270 años de historia, debió sortear un escollo técnico de último momento que obligó a las autoridades y a la empresa constructora a replantear la planificación original.

Los motivos de la paralización técnica

Según explicó el titular de la cartera sanitaria, el inicio de las excavaciones y los trabajos preliminares en el terreno dejaron al descubierto inconvenientes que no habían sido previstos inicialmente. "Empezamos atrás y encontramos un problema técnico de cloacas, pozo negro, etcétera, que no se podía hacer", detalló Dobladez.

La especificidad de una infraestructura sanitaria no permite márgenes de error. El ministro subrayó que en salud no se puede prescindir de servicios críticos: "En salud no podés tener falta de agua o falta de gas. Es muy específico todo y nos encontramos con problemas que obligaron a rediseñar y a replantear el proyecto de forma integral". Esta situación, que según el funcionario ya se ha repetido en otros centros de salud, derivó en una pausa necesaria para garantizar que la nueva estructura cumpla con todos los estándares de bioseguridad y funcionamiento necesarios para una zona rural.

El regreso de la empresa y los nuevos planes

A pesar del traspié técnico, el panorama para Mogna se despeja para la semana entrante. El ministro adelantó que, tras completar la etapa de rediseño por parte del área de infraestructura, la empresa constructora tiene el compromiso de volver al lugar el lunes para retomar los trabajos con las modificaciones ya incorporadas al proyecto.

La nueva planificación no solo busca resolver los problemas de drenaje y servicios básicos, sino que mantiene el objetivo de mejorar el edificio sumando prestaciones en base a la demanda actual de la población moquinera. El ministro enfatizó que, pese a los obstáculos, el compromiso del Gobierno sigue siendo avanzar "paso a paso" para resolver las carencias estructurales que aún persisten en la provincia.

Incertidumbre sobre el plazo final

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es cuándo finalmente se cortarán las cintas de inauguración. En febrero de este año, cuando se realizó el anuncio oficial del comienzo de la obra, las estimaciones indicaban que la construcción podría estar finalizada en un plazo de tres meses, situando la inauguración para los meses de mayo o junio. Sin embargo, ante el nuevo escenario de replanificación, Dobladez optó por la cautela y prefirió no arriesgar una nueva fecha. "No sabría decirte, porque empiezan de nuevo... No quiero decir algo hablando desde el desconocimiento", admitió el ministro, dejando en claro que el cronograma original ha quedado supeditado al ritmo que tome la obra tras este reinicio.

El predio donde se construirá el nuevo centro de salud ya está sercado

Un cambio de paradigma para la salud en Mogna

El nuevo CAPS de Mogna no es una simple remodelación. El proyecto original contempla una construcción de aproximadamente 187 metros cuadrados que reemplazará a la antigua y precaria estructura que contaba con techos de caña. El nuevo edificio dispondrá de recepción, farmacia, depósito, consultorio polivalente, consultorio odontológico, enfermería, baños públicos, office y dormitorios para el personal médico.

Mientras se desarrollan las tareas en el predio, la atención médica no se ha visto interrumpida. Los servicios se trasladaron de manera provisoria al Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad, garantizando que los habitantes mantengan el acceso a la atención clínica, enfermería las 24 horas y las visitas de especialistas que se han incrementado en el último año. Esta obra representa un paso concreto tras el informe de DIARIO HUARPE y las denuncias vecinales de 2025, que visibilizaron las décadas de postergación que vivió Mogna.