El Gobierno de San Juan destina actualmente alrededor de $1.000 millones mensuales para sostener prestaciones vinculadas al programa nacional Incluir Salud, ante demoras y faltas de cobertura por parte de Nación. Así lo confirmó el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, quien detalló que la Provincia debió asumir costos clave para garantizar la atención de personas con discapacidad.

Según explicó el funcionario, el monto incluye una amplia gama de servicios que anteriormente estaban cubiertos por el programa federal. “Disponemos de $1.000 millones por mes en cosas que antes cubría Incluir Salud, lo está cubriendo el Ministerio de Salud y el de Desarrollo”, señaló en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV.

Entre las prestaciones que hoy afronta la Provincia se encuentran tratamientos “de diálisis, traslados de pacientes discapacitados, provisión de medicamentos —muchas veces ante demoras en la entrega nacional—, además de insumos como pañales y las denominadas Discapacidad de Alto Impacto (DAI)”, contó Dobladez.

La situación plantea un escenario de fuerte presión sobre las arcas provinciales, en un contexto económico complejo y con una demanda creciente de servicios de salud. Sin embargo, Dobladez fue claro al remarcar la postura del Ejecutivo: la asistencia no se interrumpirá.

“Tenemos la orden del gobernador Marcelo Orrego de que donde haya un sanjuanino con una necesidad, vamos a estar”, afirmó el ministro, al tiempo que reconoció que el esquema actual requiere de gestiones para encontrar una solución estructural.

En ese sentido, el funcionario apuntó a la necesidad de una mayor articulación con representantes nacionales para destrabar la situación. “Deberíamos ir acompañados con diputados y senadores que representan al gobierno nacional en la provincia para gestionar en Nación y solucionar este tema”, indicó.

El reclamo no solo apunta al plano político, sino también institucional. Dobladez reveló que tanto el Gobierno como distintas organizaciones vinculadas al sector han intentado establecer canales de diálogo con autoridades nacionales, aunque sin resultados concretos hasta el momento. “Las instituciones han intentado reunirse, pero no han tenido tiempo; esperan hacerlo en las próximas semanas”, explicó.

Más allá de las gestiones en curso, el ministro subrayó la necesidad de un abordaje conjunto. “Es importante que peleemos todos juntos porque somos todos sanjuaninos”, expresó, poniendo el foco en la urgencia de garantizar la continuidad de las prestaciones.

El trasfondo del conflicto radica en que el programa Incluir Salud depende de la órbita nacional, por lo que la responsabilidad primaria de financiamiento recae en ese nivel. Sin embargo, ante la falta de respuestas, la Provincia decidió intervenir para evitar la interrupción de tratamientos esenciales, especialmente en sectores vulnerables.

En ese marco, la administración local se encuentra sosteniendo un esquema que, si bien garantiza la atención, implica un esfuerzo fiscal significativo. La incógnita hacia adelante pasa por la capacidad de mantener este nivel de gasto en el tiempo y por la posibilidad de que Nación regularice los pagos para aliviar la carga sobre San Juan.

Textuales

Amilcar Dobladez / Ministro de Salud