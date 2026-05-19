Un episodio que generó alarma y preocupación sacudió este lunes la rutina escolar en la escuela Domingo French, en Sarmiento, cuando surgió una denuncia entre los propios alumnos sobre la presencia de un arma blanca dentro del establecimiento.

La situación se desató a primera hora de la mañana, apenas iniciado el horario escolar, cuando un grupo de estudiantes se acercó a las autoridades para advertir que una compañera habría ingresado con un elemento cortante. La directora de la institución, Erika Páez, confirmó que el aviso fue inmediato y que se actuó conforme al protocolo vigente.

Ante la gravedad de la denuncia, la alumna señalada fue rápidamente apartada del resto del alumnado y trasladada a la dirección del establecimiento. En paralelo, se convocó a su padre y se dio intervención a efectivos policiales, ya que desde la institución aclararon que no tienen facultades para revisar pertenencias personales.

Minutos después, personal policial llegó al lugar junto a otras autoridades y procedió a requisar los objetos de la estudiante. Sin embargo, tras la inspección no se encontró ningún arma blanca ni elemento peligroso entre sus pertenencias.

Pese a que el resultado fue negativo, el operativo continuó dentro de la escuela. Directivos y efectivos realizaron un relevamiento curso por curso para reconstruir lo ocurrido y recabar información adicional entre los estudiantes, lo que permitió obtener datos considerados relevantes para la investigación.

Todo lo recopilado fue elevado al Ministerio de Educación, que analizará el caso y definirá las medidas a seguir. Desde la dirección evitaron brindar mayores precisiones sobre el contenido de los testimonios debido a que la investigación se encuentra en curso.

El hecho generó una fuerte preocupación entre los padres, muchos de los cuales se acercaron al establecimiento durante la jornada. La salida de los alumnos incluso se vio demorada mientras se desarrollaban las actuaciones, y las autoridades decidieron restringir el ingreso de adultos durante el horario escolar para resguardar a los menores.

Además, durante las entrevistas surgieron otros episodios y situaciones que también serán analizados por las autoridades educativas, lo que amplía el foco de la investigación más allá del hecho puntual denunciado.

Por el momento, las clases continúan con normalidad, mientras que la estudiante involucrada permanece apartada de manera preventiva hasta que se adopte una resolución oficial sobre el caso.