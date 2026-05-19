La historia del fútbol sumará un capítulo dorado en el Mundial 2026. Este martes se confirmó que Cristiano Ronaldo encabezará la lista de 26 convocados de Portugal, lo que le permitirá disputar su sexta Copa del Mundo a los 41 años. Con esta citación, el "Bicho" alcanzará una marca inédita que compartirá con el argentino Lionel Messi.

El actual atacante, que sigue vigente pese al paso del tiempo, liderará un plantel plagado de estrellas que militan en la élite europea. Bajo la capitanía de CR7, Portugal buscará dar el golpe definitivo en una competencia que le ha sido esquiva, apoyado en figuras de la talla de Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) y el mariscal del área, Rúben Dias.

Un equipo de galácticos

Más allá de la presencia del astro mundial, el técnico luso ha conformado un bloque sólido en todas sus líneas. En el mediocampo, la creatividad estará a cargo de Vitinha y João Félix, mientras que la velocidad por las bandas correrá por cuenta de Nuno Mendes y Rafael Leão. La lista mezcla la experiencia de Ronaldo con la frescura de nuevos talentos como Tomás Araújo y Samuel Costa, conformando uno de los planteles más caros y competitivos del certamen.

El camino en el Grupo K

Portugal quedó ubicado en una zona donde aparece como el claro favorito, aunque no deberá descuidarse. El debut será el 17 de junio ante la República Democrática del Congo, seguido por el duelo ante Uzbekistán el día 23. El cierre de la fase de grupos será el plato fuerte: el 27 de junio se medirá frente a la Colombia de Néstor Lorenzo, en un duelo que promete definir el liderazgo del grupo.

Con la confirmación de Cristiano, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se asegura la presencia de su máxima figura histórica, en lo que promete ser "The Last Dance" para el goleador de Funchal.

Lista de Portugal para el Mundial 2026