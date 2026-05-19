Qué le pasó a Chiche Gelblung por lo que fue internado de urgencia

El periodista Samuel Chiche Gelblung, de 82 años, se encuentra actualmente en terapia intensiva en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires tras un repentino revés en su salud. El cuadro clínico comenzó este lunes 18 de mayo de 2026 a raíz de una trombosis en su tobillo que terminó provocando una descompensación cardíaca.

Los especialistas procedieron a colocarle un stent y ahora lo mantienen bajo monitoreo constante mientras aguardan los resultados de nuevos exámenes. Aunque permanece bajo observación, su colega Sofía Kotler comentó que "Es un hombre al que le gusta mucho trabajar, pero lamentablemente tuvo estos problemas". Pese al entorno médico, cuando le consultaron cómo se sentía, él respondió simplemente "jiji" a través de su teléfono móvil.

Su círculo cercano manifestó cierta preocupación por sus hábitos y su intensa actividad profesional. El periodista Fede Flowers informó que "Está controlado, necesita estar en terapia para que los médicos puedan evaluarlo" y remarcó la resistencia del conductor a tomarse un descanso. Flowers describió al veterano presentador como alguien que "Es incontrolable, no se abriga; poststent volvió a trabajar casi inmediatamente".

Además, aseguró que el conductor "No se cuida" y reveló que "Con casi 83 años vapea y el entorno no puede sacárselo". Este episodio reciente estaría vinculado a una molestia en el pie que lo alejó de la radio desde el jueves y a una caída que sufrió hace 15 días, la cual le dejó hematomas en el rostro.

Este no es el primer desafío médico para el hombre que llegó a gastar 4000 dólares para recrear la autopsia de un extraterrestre en su programa Memoria por Canal 9 durante 1995. Aquel hito televisivo buscaba desenmascarar un supuesto incidente ocurrido el dos de julio de 1947 en un rancho de Roswell, Nuevo México, algo que él calificó como un engaño hace 30 años.

Ya en abril pasado, los rumores de un infarto terminaron con la colocación de dos stents. En ese momento, él explicó su malestar como un simple "Cansancio" y declaró que "Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto". Incluso en aquellas circunstancias, sostuvo que "El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual" y concluyó diciendo que "Estoy un poco disfónico, nada más". Los médicos evaluarán trasladarlo a una habitación común mañana si su evolución sigue siendo favorable, momento en el que se conocerá un nuevo parte médico.