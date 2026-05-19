A sus 83 años y en plena actividad musical, Paul McCartney volvió a captar la atención mundial, aunque esta vez no fue por una canción ni por un show, sino por una confesión personal sobre su relación con la fama y sus fanáticos.

Durante una entrevista en el podcast “The Rest is Entertainment”, el histórico músico británico explicó que tomó la decisión de no sacarse más selfies con personas que lo reconocen en la calle. Según contó, el avance de los teléfonos celulares y las redes sociales modificó por completo la manera en que los artistas se relacionan con el público.

“Lo siento, no hago fotos”, reveló que suele responder cuando alguien intenta tomarse una imagen con él. Incluso relató que la propia Oprah Winfrey se sorprendió al escuchar su postura y le preguntó por qué rechazaba las selfies. La respuesta de McCartney fue directa: “Porque no quiero”.

El exmiembro de The Beatles explicó que su decisión tiene que ver con la necesidad de conservar cierta normalidad en su vida cotidiana y no sentirse reducido únicamente a una figura pública disponible para fotografías rápidas.

En ese sentido, utilizó una comparación que rápidamente se volvió viral. Contó que una vez vio en una playa de Saint-Tropez a un hombre que cobraba para que la gente se fotografiara con un mono y aseguró que no quiere sentirse de esa manera. “No quiero sentirme así”, expresó el músico al describir la incomodidad que le generan las selfies constantes.

Además, McCartney reconoció que le cuesta entender ciertos fenómenos vinculados a las redes sociales y a la cultura de influencers. Según afirmó, pertenece a otra generación y observa con sorpresa cómo algunas figuras digitales alcanzan enorme popularidad sin talentos artísticos tradicionales.

Mientras tanto, el artista continúa trabajando en su nuevo disco, “The Boys Of Dungeon Lane”, un álbum de fuerte tono autobiográfico que verá la luz el próximo 29 de mayo. El material incluirá recuerdos de su infancia en Liverpool y referencias a sus primeros años junto a John Lennon y George Harrison antes de la explosión mundial de la Beatlemanía.