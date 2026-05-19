La ex de la víctima de Pity Álvarez rompió el silencio: “Estuve frente a él”

El ambiente mediático se sacudió con el posible regreso de Pity Álvarez a la música mientras el juicio por el crimen cometido en 2018 sigue pendiente. Verónica, quien fuera pareja de Cristian Díaz y madre de una de sus hijas, decidió hablar para manifestar su descontento ante la actualidad del cantante.

Al recordar el momento del asesinato ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano, la mujer relató que "A mí me llamaron para contarme lo que había pasado y cuando me enteré de que el asesino era Pity no lo podía creer". Sobre su escaso vínculo previo con el artista, aclaró que "Yo no tenía relación con él, cuando iba a la casa de Cristian lo vi una o dos veces".

La indignación de la mujer aumentó al conocer que el proceso judicial se encuentra demorado. Con firmeza, Verónica aseguró que "Es mucha bronca porque es una persona que mató y que debería estar preso".

También cuestionó las pericias psiquiátricas del músico al decir que "Para mí no está tan loco como dicen que está y que vuelva a cantar me parece una falta de respeto para todos". En ese sentido, remarcó la desigualdad que siente ante la ley al explicar que "Pity podría haber salido con el arma para cualquier lado y cruzar a cualquiera para pegarle un tiro, pero si Cristian hubiese matado al Pity ya estaría preso".

Verónica también compartió el profundo impacto familiar de esta tragedia, especialmente en su hija. Al respecto, reveló que "Mi hija hoy tiene 16 años, en su momento no le conté nada, le dije que tuvo un accidente". La adolescente todavía atraviesa las duras consecuencias del hecho, por lo que su madre detalló que "Ella no habla sobre el tema, estuvo con psicólogos porque no trata el tema".

La mujer recordó su encuentro cara a cara con el imputado durante una audiencia y afirmó que "Estuve frente a él en un juicio y te puedo asegurar que para mí no estaba tan enfermo como decían". Finalmente, cerró su testimonio con un pedido contundente de justicia al manifestar que "Quiero que cumpla con la ley, que vaya preso porque mató. Nadie tiene el derecho de sacarle la vida a nadie".