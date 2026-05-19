La charla que conveció a Ancelotti de llevar a Neymar al Mundial

La Selección de Brasil atraviesa un clima de máxima expectativa tras confirmarse que Neymar disputará el Mundial 2026. Esta decisión se tomó luego de una charla definitiva que mantuvieron el entrenador Carlo Ancelotti y el director deportivo Rodrigo Caetano con el futbolista el pasado jueves.

Según informó el portal Globo, a través de una videollamada le explicaron al actual delantero del Santos que su regreso implica aceptar un nuevo rol en el grupo. Las condiciones son claras: no será el capitán del equipo, no tiene la titularidad asegurada y deberá cumplir con estrictas normas de convivencia. Incluso se discutió la necesidad de reducir su exposición en las redes sociales para mantener la armonía del plantel.

Ante este planteo, el astro brasileño mostró una gran predisposición para sumar desde el lugar que le toque, lo que terminó de convencer al técnico italiano. Durante una conferencia de prensa, Ancelotti detalló los motivos de la citación y explicó que "Hicimos la evaluación de Neymar de todo el año, en este último año jugó con continuidad y tiene la condición física. Es un jugador importante para esta Copa del Mundo. Tiene el mismo papel y obligación que los otros 25, de jugar o estar en el banco. Un jugador de experiencia que en algunas posiciones, como arquero, priorizamos la experiencia como fue el caso de Weverton de Gremio. Lo que estuvo en evaluación todo el año fue la parte física, con Neymar era tema físico. Los últimos juegos tuvo continuidad y tendrá la posibilidad de mejorar su estado de cara al primer juego de la Copa. Su experiencia para este tipo de competición, el cariño que tiene el grupo puede crear un mejor ambiente de grupo y ayudar al equipo a sacar lo mejor". Además, el DT fue contundente sobre la competencia interna al decir que "Quiero ser claro, limpio y honesto. Jugará, si merece jugar".

Neymar vuelve a vestir la camiseta Verdeamarela después de casi tres años de ausencia para afrontar su cuarto Mundial. Mientras el exjugador del Barcelona y PSG celebra esta oportunidad, se conoció la desilusión de João Pedro, quien perdió la pulseada por un lugar en la lista definitiva.

De esta manera, el crack que hoy brilla en el Santos se prepara para el gran desafío en Estados Unidos, Canadá y México, priorizando el bienestar del equipo por sobre los lucimientos personales.