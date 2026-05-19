Qué es el fruto del monje, el endulzante natural que viene de Asia

La industria de la alimentación en Argentina suma una alternativa que llega directamente desde Oriente para transformar el mercado de los edulcorantes. El Gobierno oficializó la incorporación del extracto conocido como "Fruto del monje" al Código Alimentario Argentino, abriendo paso a su uso en bebidas y productos procesados.

Esta pequeña fruta, un melón verde del sur de China científicamente llamado Siraitia grosvenorii o luo han guo, fue cultivada por monjes budistas desde el siglo 13. En sus inicios se empleaba en la medicina tradicional para combatir resfriados, estreñimiento y dolor de garganta, pero su salto como edulcorante ocurrió en Occidente a partir de los años 1980.

Lo que hace especial a este producto es su contenido de mogrósidos, compuestos que tienen un poder endulzante 200 veces superior al del azúcar común. Estos componentes también aportan propiedades antioxidantes que protegen las células y benefician al sistema inmunológico.

Actualmente, los consumidores buscan opciones que digan "sin azúcar agregado", "reducido en calorías" o "endulzado naturalmente", y allí es donde este nuevo jugador busca competir contra la stevia. Una de sus grandes ventajas es que mantiene su sabor estable durante la cocción y no deja ese regusto amargo tan común en otros productos.

Aunque en lugares como Estados Unidos se lo etiqueta como "monk fruit" hace décadas, en el país su llegada plantea algunos desafíos. Los especialistas advierten que muchas versiones comerciales no son puras, sino que contienen mezclas con eritritol, stevia o maltodextrina.

Además, al no producirse todavía en estas tierras, su valor es más elevado que el de las opciones tradicionales. Pese a esto, su imagen vinculada a lo natural atrae a quienes desean reducir el azúcar sin perder el sabor dulce en su dieta diaria.