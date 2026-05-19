La emoción de Macaya Márquez al ser homenajeado en los Martín Fierro

La noche en el hotel Hilton tuvo uno de sus puntos más altos cuando se rindió tributo a la trayectoria de Enrique Macaya Márquez. Con 91 años, el histórico comentarista de fútbol recibió el cariño de sus colegas mientras se prepara para alcanzar el récord de 18 citas mundialistas en el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Al subir al escenario, acompañado por Juan Pablo Varsky, Sebastián Vignolo, Pablo Giralt y Diego Latorre, el periodista bromeó con el público al decir "Muchos de ustedes se preguntarán cuánto tiempo pasé preparando estas palabras para no olvidarme de nadie. Bueno, me olvidé". En su discurso no faltó el recuerdo para Carlos Avila, el creador de Torneos y Competencias y del emblemático programa Fútbol de Primera.

Por otro lado, la alfombra roja se iluminó con la llegada de Moria Casán, quien lució un impactante vestido blanco de la dupla Pucheta y Paz. La conductora de La mañana con Moria definió su vestuario de manera artística al expresar que "Es una puesta en escena, soy una escenografía viviente y es una instalación. Esto tiene más de cien metros de tela".

Al ser consultada por su elección, aclaró que "Cuando lo vi dije: 'Quiero llevar esto', y por supuesto no puedo ir a sentarme con esto, pero lo quería mostrar porque después me voy a poner otra cosa".

La One estuvo acompañada por su nieto Dante Della Paolera, de 11 años, e hijo de Sofía Gala. Sobre su nominación en la categoría de Labor en Conducción Femenina, la artista se mostró muy satisfecha y comentó que "Son seis conductoras más, además que estoy yo nominada. Muy honrada. Yo empecé el programa en noviembre. De cualquier manera, me parece bárbaro. Y venir acompañada por mi hombre. Este es mi hombre que me acompaña". Finalmente, analizó el presente de su ciclo televisivo al asegurar que "Es un programa que pega mucho a la mañana. Me parece que es una fiesta increíble".