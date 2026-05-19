El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que se correrá entre el 22 y el 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, llega marcado por una amenaza que inquieta a escuderías y pilotos: el clima.

Según los pronósticos meteorológicos difundidos en las últimas horas, el fin de semana estará atravesado por bajas temperaturas, alta inestabilidad y probabilidades de lluvia durante las principales sesiones de competencia.

Las previsiones indican máximas de entre 17 y 20 grados y mínimas cercanas a los 10 grados, un escenario que podría generar una pista fría y con muy poco agarre, especialmente durante las prácticas y la clasificación.

En la Fórmula 1, estas condiciones suelen modificar completamente el comportamiento de los neumáticos y la estrategia de carrera. La falta de temperatura en el asfalto dificulta que las gomas entren en la ventana ideal de funcionamiento, algo que puede provocar pérdidas de adherencia, trompos o errores de manejo.

La amenaza de lluvia también agrega incertidumbre para los equipos, que deberán trabajar contrarreloj para adaptar la puesta a punto de los monoplazas a un circuito históricamente exigente. El Gilles Villeneuve, ubicado en Montreal, es conocido por combinar largas rectas con frenajes violentos y sectores donde el margen de error es mínimo.

Además, el GP canadiense tendrá formato sprint, lo que reduce aún más el tiempo disponible para encontrar la mejor configuración del auto antes de las sesiones competitivas.

Los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13.30 a 14.30 Clasificación sprint: 17.30 a 18.30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17.00

Horarios de la Argentina. Todas las instancias podrán verse por Fox Sports y Disney+ Premium.