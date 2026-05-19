Caputo: "Milei ganará por paliza en primera vuelta las elecciones de 2027"

Luis Caputo se siente muy seguro sobre el porvenir político del país y afirma que Javier Milei "ganará por paliza en primera vuelta" las elecciones de 2027. En un encuentro donde participaron Damián Di Pace, Gustavo Lacha Lazzari, Jorge Giacobbe y Fausto Spotorno, el funcionario explicó que los datos de marzo ya muestran señales positivas, especialmente en la construcción y el índice de precios al por mayor, lo que marca el inicio de un proceso para alcanzar el "crecimiento sostenido" que la nación no tiene hace más de 10 años.

El jefe de la cartera económica estima que la reactivación más fuerte se sentirá entre mayo y junio, apoyada por la desinflación y la puesta en marcha de 9.000 kilómetros de rutas en corredores viales.

En su análisis, el superávit fiscal es una base innegociable que diferencia a este gobierno del de Mauricio Macri, quien vivió una "euforia financiera" que postergó el ajuste. Para el ministro, haber logrado el déficit cero en el primer mes demuestra que las defensas de la economía son ahora mucho más sólidas ante cualquier impacto externo.

Sobre la presión de los impuestos, Caputo remarcó que el objetivo final es bajarlos, aunque para eso es necesario recaudar más a través del crecimiento y la formalización. Habló de la importancia de la "inocencia fiscal" para combatir la informalidad y proyectó que si se crece a tasas de entre el seis y el ocho por ciento anual, en dos o tres años se podrían eliminar tributos como las retenciones o el impuesto al cheque.

Durante la charla, reconoció que el financiamiento para las pymes todavía es un desafío por el peso de las tasas municipales y provinciales, aunque resaltó que el crédito al sector privado subió del 3,8% al 11% del PBI. También señaló que existen cerca de 200.000 millones de dólares que los argentinos guardan "debajo del colchón" y que tienen un potencial enorme si se logran canalizar hacia la inversión.

Caputo entiende que el obstáculo más grande es el trauma de 60 años de fracasos que quita credibilidad a los planes. Sin embargo, sostiene que la alternativa "populista-comunista" dejó de ser viable porque la gente la identifica con "el infierno".

Al cerrar, concluyó que cuando la sociedad entienda que el camino de la libertad es el correcto, la batalla cultural estará ganada definitivamente, viendo que el cambio ya se nota en los empresarios que aceptan el reto de competir.