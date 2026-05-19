La Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, informó el calendario de pagos correspondiente a este martes 19 de mayo de 2026, jornada en la que continúan los depósitos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y sociales.

De acuerdo al cronograma oficial, este martes cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 6. También reciben sus pagos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6.

En la misma jornada se acreditan las prestaciones de la Asignación por Embarazo para titulares con documento finalizado en 6, mientras que las asignaciones por Prenatal y Maternidad corresponden a beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9.

El organismo previsional recordó además que durante mayo rige un aumento del 3,28% en jubilaciones y asignaciones, actualización que se aplica en base a la fórmula de movilidad vinculada al índice de inflación. Los jubilados que perciben el haber mínimo continúan recibiendo además el bono extraordinario de 70 mil pesos.

Por otra parte, Anses recomendó a los beneficiarios consultar la fecha exacta y lugar de cobro a través de los canales oficiales, utilizando el número de CUIL y la terminación del DNI para verificar cada prestación.