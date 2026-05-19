El frío volvió a instalarse con fuerza en gran parte del territorio argentino y este martes 19 de mayo varias ciudades registraron temperaturas extremas, con marcas bajo cero y sensaciones térmicas aún más bajas en algunas provincias.

Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional, las localidades patagónicas y cordilleranas fueron las más afectadas por la ola polar que atraviesa el país. Entre las ciudades con menor temperatura se destacó Maquinchao, en Río Negro, que encabezó el ranking nacional con varios grados bajo cero durante las primeras horas de la mañana.

El resto del top 10 en las primeras horas de la mañana estuvo conformado por:

Villa Reynolds (San Luis): -3°C y humedad del 89%

Córdoba (capital): -2,8°C (ST:-5°C) y humedad del 84%.

Malargüe (Mendoza): -2,4°C (ST: -4,6°C) y humedad 72%.

Escuela de Aviación Militar (Córdoba): -1,8°C (ST: -3,9°C) y humedad del 88%.

Esquel (Chubut): -1,4°C y humedad del 86%.

Pilar Observatorio (Córdoba): -1,2°C y humedad del 94%.

Neuquén (capital): -0,6°C y humedad del 76%.

El ranking esta mañana. (Gentileza)

En varias provincias las autoridades recomendaron tomar recaudos frente a las condiciones climáticas, especialmente en relación al uso seguro de calefacción y a la circulación vehicular durante las primeras horas del día, cuando el hielo sobre la calzada puede representar un riesgo.

El ingreso de aire frío también provocó un marcado contraste térmico respecto a semanas anteriores y volvió a poner en escena las postales típicas del otoño avanzado en la Patagonia argentina.