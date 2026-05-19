Una presunta maniobra fraudulenta que habría generado un perjuicio económico millonario salió a la luz en una estación de servicio del departamento Chimbas y derivó en la imputación de ocho empleados, quienes quedaron en la mira de la Justicia.

La investigación se inició a partir de la denuncia del propietario de la firma Chimbas SRL, de apellido Sánchez, luego de detectar irregularidades en los ingresos de dinero. Según fuentes del caso, una auditoría interna realizada el año pasado permitió establecer un faltante que superaría los $15.000.000 en un período aproximado de un mes y medio.

El alerta inicial fue dado por un empleado administrativo, quien advirtió que los montos registrados por ventas no coincidían con el volumen real de combustible expendido. A partir de esa sospecha, se puso en marcha un análisis interno que reveló presuntas maniobras irregulares por parte de trabajadores del sector de playa.

De acuerdo a lo investigado, los empleados habrían actuado de manera coordinada mediante el uso de cuentas de billeteras digitales y bancarias apócrifas, además de la duplicación de tickets, con el objetivo de justificar el faltante de dinero y encubrir las diferencias detectadas en la caja.

Con estos elementos, el dueño de la empresa realizó la presentación judicial que dio origen a la causa, la cual avanzó hasta la imputación formal de los ocho sospechosos: Leonardo Brizuela, Juan Fernández, Elio López, Sergio Muriel, José Torres, Federico Acosta, Ariel Valenzuela y Juan Videla.

La audiencia se llevó a cabo este lunes y estuvo a cargo del juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli, quien resolvió fijar un plazo de un año para la investigación penal preparatoria. Durante ese período, el fiscal Duilio Ejarque deberá reunir pruebas que permitan determinar la responsabilidad de los acusados en el presunto delito de defraudación.

No obstante, desde el ámbito judicial indicaron que los plazos podrían acortarse en caso de que alguno de los imputados reconozca su participación en los hechos o se alcance una reparación integral del daño económico ocasionado a la empresa.

Mientras avanza la causa, los ocho trabajadores continúan vinculados al proceso judicial, en un caso que pone bajo la lupa posibles maniobras delictivas dentro del circuito comercial de expendio de combustibles en la provincia.