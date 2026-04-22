La tensión en el Estrecho de Ormuz alcanzó su punto más crítico este miércoles. La televisión estatal de Irán confirmó que la Guardia Revolucionaria interceptó y dejó bajo su custodia a dos embarcaciones que intentaban atravesar el paso marítimo, además de atacar a una tercera, en un movimiento que condiciona seriamente las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, el ejército ideológico de la república islámica informó que sus fuerzas navales detuvieron a los "barcos infractores" durante la mañana y los condujeron hacia aguas territoriales iraníes. Según el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), las naves fueron capturadas tras ser identificadas en falta mientras navegaban por el corredor clave para el comercio global de crudo.

Ataques y fuego abierto

El reporte indica que un buque portacontenedores sufrió daños estructurales tras ser atacado, aunque afortunadamente no se registraron heridos entre la tripulación. Casi en simultáneo, un segundo buque de carga reportó haber sido blanco de disparos, quedando detenido en el agua a la espera de asistencia.

Aunque el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) del Ejército británico no señaló responsables en primera instancia, todas las sospechas recayeron sobre Teherán, que minutos después ratificó su accionar. Además, la Guardia Revolucionaria admitió haber abierto fuego contra una embarcación frente a las costas de Omán luego de que esta ignorara las advertencias de detención.

Amenaza de "golpes demoledores"

Este estallido de violencia ocurre en un momento delicado: el presidente Donald Trump había extendido recientemente una tregua a pedido de Pakistán. Sin embargo, la cúpula militar iraní redobló la apuesta y aseguró encontrarse en un estado de "máxima preparación" frente a cualquier intento de agresión externa. "Estamos listos para lanzar una respuesta decisiva e inmediata con golpes demoledores", advirtieron desde el ejército ideológico iraní.

La situación ha puesto en alerta a los mercados internacionales y a las principales potencias, ya que el control del Estrecho de Ormuz es fundamental para el suministro energético mundial. Por ahora, el destino de las tripulaciones capturadas y la respuesta de la Casa Blanca mantienen al mundo en vilo.