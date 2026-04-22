Jorge Rial reveló la verdad de su separación de la escritora colombiana

El periodista Jorge Rial rompió el silencio tras conocerse el final de su noviazgo de tres años con María del Mar Ramón. La noticia fue difundida inicialmente por Ángel de Brito quien aclaró que el distanciamiento no involucra a terceras personas sino que responde estrictamente a factores profesionales de la escritora.

En diálogo con Juan Etchegoyen el conductor explicó que “A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble. Y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá” sobre la imposibilidad de sostener la convivencia.

La joven autora fue un pilar fundamental en la vida del comunicador especialmente cuando atravesó sus complicaciones de salud fuera del país. Al referirse a la desvinculación afectiva el protagonista manifestó que “Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien” dejando en claro el afecto que persiste entre ambos. Rial se mostró conmovido pero firme en su postura de priorizar el crecimiento académico de su ahora excompañera.

Para finalizar el descargo público sobre su situación personal el presentador de televisión concluyó que “Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho. Pero es su momento y yo no puedo cortarle las alas. Estoy orgulloso de ella” sellando así una etapa de mutuo apoyo. De esta manera el vínculo que nació hace tres temporadas llega a su conclusión mientras ella se prepara para enfrentar nuevos desafíos profesionales en Europa y Norteamérica.