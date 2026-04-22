Por qué quieren echar a Paula Chaves de su programa en Olga

El equipo de Tapados de Laburo, el programa que lidera Paula Chaves en el canal de streaming OLGA, utilizó su espacio al aire para enfrentar las versiones sobre posibles sanciones internas.

Luego de que circularan rumores sobre la supuesta suspensión de varios trabajadores a raíz de un incidente con una niña que mencionó al presidente Javier Milei durante una transmisión, los protagonistas decidieron hablar para desactivar el conflicto.

Nacho Elizalde tomó la palabra durante el inicio del ciclo para asegurar que los integrantes de la producción continúan trabajando con total normalidad y buscar así ponerle fin a las versiones que circularon en los medios.

La controversia se había alimentado por declaraciones de Yanina Latorre en el programa SQP, donde se señalaba que la reacción del equipo ante los dichos de la menor habría generado malestar en las autoridades del canal. Aunque inicialmente se dijo que la conductora había solicitado medidas disciplinarias, ella misma desmintió haber realizado tal pedido, aclarando que cualquier determinación correspondía a la dirección de la empresa.

Para reforzar esta postura, Elizalde nombró uno a uno a los miembros del equipo y al llegar al área de producción lanzó que "Está Juli Duyos y no está suspendida. Está Rami y tampoco está suspendido" con el objetivo de marcar que los trascendidos no eran ciertos.

El descargo fue apoyado de forma directa por Cami Fortunato, quien intervino para sentenciar frente a la audiencia que "Los rumores no son ciertos". Más allá de la cuestión contractual, el grupo buscó llevar tranquilidad y aprovechó para enviarle un mensaje de aliento a Paula Chaves, quien no estuvo presente en la emisión debido al fallecimiento de su perro Moro.

Nacho Elizalde cerró la aclaración con un saludo para la familia Chaves Alfonso en este difícil momento personal. De esta manera, el programa intentó dar vuelta la página tras varios días de repercusión mediática, confirmando que el equipo sigue unido y sin modificaciones en su estructura pese a la polémica que había escalado fuera del aire.