La muerte que golpeó y destrozó a Paula Chaves y Pedro Alfonso

La conductora Paula Chaves y el productor Pedro Alfonso atraviesan horas de profunda tristeza por la confirmación de la muerte de Moro. El perro no era simplemente una mascota para ellos sino que representaba un valor sentimental inmenso al ser el regalo que Pedro le hizo a Paula cuando comenzaba el noviazgo.

Este animal fue testigo central del crecimiento del vínculo, de la convivencia y el posterior nacimiento de sus hijos Olivia, Filipa y Baltazar. En las redes sociales los seguidores manifestaron su cariño ya que el can aparecía frecuentemente en fotos familiares y momentos íntimos.

Pedro Alfonso utilizó sus plataformas para expresar que "Y te fuiste Moro, en paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre" reconociendo el rol fundamental del animal en su hogar. El productor también manifestó su gratitud diciendo "Gracias por ser tan compañero, por hacernos reír tanto, por acompañar a nuestros hijos a crecer y por ser la unión y el principio de esta familia" para luego destacar la sensibilidad de su mascota.

Según reveló el actor, Moro fue "Tan inteligente, tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz. Fuiste único Morito" cerrando así un ciclo de años compartidos. Por su parte Paula Chaves compartió un video cargado de emoción donde recordó los inicios del perro en su vida al decir que "Lo crie en mi cuello porque era muy bebé cuando me lo regalaron" marcando el fuerte lazo que los unía.

La modelo explicó la evolución de ese vínculo cercano comentando que "Mucho tiempo no quiso más estar pegado y ahora todo volvió ahí, donde siempre estuvo, te amo Moro" en referencia a los últimos instantes vividos.

La figura de Moro se había transformado con el paso de los años en un símbolo de la familia estando presente en vacaciones, festejos y escenas cotidianas que despertaban ternura en los fanáticos. La despedida final estuvo marcada por el agradecimiento al amor incondicional y al acompañamiento silencioso en cada etapa importante que vivieron juntos como pareja y como padres.