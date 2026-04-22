Más de la mitad de los niños y adolescentes en Argentina vive en situación de pobreza. Así lo revela un informe de la Universidad Católica Argentina, que indica que el 53,6% de los menores fue pobre en 2025, mientras que la indigencia alcanzó al 10,7%, reflejando la persistencia de una problemática estructural en el país.

El estudio, basado en la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), muestra que si bien los niveles registraron una leve mejora en comparación con años anteriores, la tendencia de largo plazo sigue siendo preocupante, con picos en momentos de crisis económicas y sin lograr retornar a los valores de la década pasada.

Uno de los datos más alarmantes es el avance de la inseguridad alimentaria. El 28,8% de los niños tuvo dificultades para acceder a una alimentación adecuada y un 13,2% sufrió su forma más severa. En términos concretos, casi tres de cada diez menores no logran alimentarse de manera regular.

Frente a este escenario, la asistencia estatal alcanzó niveles récord. El 64,8% de los chicos recibe algún tipo de ayuda alimentaria, ya sea a través de comedores escolares, comunitarios o programas sociales. En paralelo, la cobertura de la Asignación Universal por Hijo llegó al 42,5%, aunque con una leve caída interanual.

El informe también expone otras carencias que afectan a la infancia: el 19,8% de los niños dejó de asistir a controles médicos por razones económicas, el 18,1% vive en viviendas precarias y el 20,9% en condiciones de hacinamiento. Además, el 42% reside en hogares sin acceso adecuado a servicios de saneamiento.

Especialistas advierten que las transferencias de ingresos no alcanzan por sí solas para revertir esta situación y remarcan la necesidad de una mejora sostenida del empleo y los ingresos familiares. En ese contexto, la pobreza infantil se consolida como uno de los principales desafíos sociales de la Argentina.