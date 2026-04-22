Un hombre murió tras el vuelco de un camión de leña en Calingasta

Accidente en la Ruta 12 antes de llegar a Pachaco deja un muerto tras el vuelco de un camión en un siniestro vial ocurrido este miércoles por la mañana en un camino hacia el departamento Calingasta. El vehículo de carga, que transportaba leña, perdió el control, impactó contra un cerro y terminó volcando. Como consecuencia, uno de los ocupantes falleció en el lugar y el otro fue trasladado en grave estado.

El hecho fue reportado alrededor de las 7:50 en un tramo de la Ruta 12, entre el puente de Pachaco y la Quebrada de las Burras. De acuerdo con la información policial, los primeros en llegar fueron efectivos de la Comisaría 16ª, que se encontraban en las inmediaciones al momento del aviso.

Según los primeros datos, el camión se dirigía hacia la villa cabecera del departamento cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control y se desvió hacia la banquina. En ese sector existe una vía de escape, aunque no fue utilizada antes del impacto.

El vehículo terminó impactando contra un cerro y posteriormente volcó. A raíz del siniestro, uno de los hombres que viajaba en el rodado murió en el lugar, mientras que el otro ocupante sufrió heridas de gravedad y fue asistido por personal médico.

En el lugar trabajó una ambulancia del Hospital Cantoni, que trasladó al sobreviviente para su atención. Las tareas de asistencia se desarrollaron junto con el operativo policial para asegurar la zona y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Hasta el momento no trascendieron las identidades de las personas involucradas en el hecho. Personal policial continúa trabajando en la zona para determinar las causas del siniestro y establecer cómo se produjo la pérdida de control del vehículo.

Entre los puntos que se analizan se encuentran las condiciones del rodado, el estado del camino y otros factores que puedan haber influido en el vuelco. Las pericias buscarán reconstruir la mecánica del hecho en base a los indicios recolectados en el lugar.

El tránsito en el sector se vio afectado de manera parcial mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje. La presencia de los equipos de emergencia obligó a organizar la circulación para evitar nuevos incidentes.