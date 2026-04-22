El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol vivirá una jornada que puede ser determinante para el resto del certamen. Por la fecha 9, el duelo postergado entre Minero Argentino y Sportivo Desamparados finalmente se jugará este miércoles 22 de abril, desde las 17 en cancha de Juventud Unida, poniendo en juego mucho más que tres puntos.

Actualmente, el equipo de Puyuta atraviesa un presente inmejorable: suma 27 puntos y comparte la cima de la tabla junto a Unión de Rawson. Sin embargo, el "Víbora" tiene este as bajo la manga. Una victoria esta tarde frente al conjunto minero le permitiría romper la paridad con el "Azul" y quedar como único líder en soledad, sacando una ventaja clave de cara a la recta final del campeonato.

El encuentro está marcado por la emotividad, ya que el partido fue suspendido originalmente tras el deceso de Santiago Contreras Montaño, el joven capitán de la cuarta división de Minero, ocurrido el pasado 29 de marzo. El fallecimiento del futbolista generó una profunda conmoción en el deporte sanjuanino, y se espera que el ambiente sea de absoluto respeto y homenaje antes del pitazo inicial.

En lo futbolístico, Desamparados llega con la motivación al máximo, sabiendo que depende de sí mismo para mirar a todos desde arriba. Por su parte, Minero buscará hacer valer su localía y sumar para engrosar su promedio y escalar posiciones, intentando frenar el avance del puntero.

La terna arbitral confirmada para este miércoles estará encabezada por Sergio González, quien tendrá a José Díaz y Leonel Riofrío como asistentes. Además, Ramiro Pereyra será el cuarto árbitro.

Con el liderazgo absoluto en juego y la memoria de Santiago presente, la pelota volverá a rodar para completar una de las historias pendientes del Apertura sanjuanino.