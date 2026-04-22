Un dirigente peronista rechazó discutir los límites con La Rioja y llamó a un frente común

La disputa entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Vicuña y los planteos sobre límites territoriales sumó una nueva voz desde el peronismo local. El dirigente Mauricio Ibarra difundió un comunicado en el que fijó una postura contundente frente al conflicto y llamó a una respuesta política unificada.

Bajo el título “Ni un centímetro”, el pronunciamiento expresa un rechazo a cualquier intento de discutir la jurisdicción sobre territorios sanjuaninos, en particular en relación con Ischigualasto, uno de los ejes simbólicos del planteo.

Defensa territorial y apelación a la unidad

En su comunicado, Ibarra plantea que el debate impulsado desde La Rioja “lastima profundamente nuestra identidad como sanjuaninos”, al poner en discusión límites que considera ya establecidos. En ese marco, propone que todos los espacios políticos de la provincia adopten una postura común frente a lo que define como una “afrenta”.

“Proponemos un pronunciamiento generalizado de todos los espacios políticos de San Juan. Ni un centímetro vamos a discutir con la vecina provincia”, sostiene el texto, en una de sus definiciones más enfáticas.

El dirigente enmarca el momento como una oportunidad para que la dirigencia política actúe con una lógica de consenso por encima de las diferencias partidarias. “Estas son las oportunidades donde la política con mayúscula debe sobresalir ante la mezquindad cotidiana”, señala, al tiempo que plantea la necesidad de una “posición inquebrantable en defensa de nuestro patrimonio provincial”.

Un mensaje sin confrontación directa

A diferencia de otros posicionamientos más duros surgidos en el ámbito legislativo, el comunicado de Ibarra introduce un matiz al evitar la confrontación directa con la dirigencia riojana. El texto aclara que la postura se expresa “sin agredir a quienes, de manera equivocada, generan planteos extemporáneos”.

Sin embargo, reafirma que esos planteos carecen de sustento, al considerar que los derechos territoriales “ya están consolidados por la ley” y forman parte de la identidad histórica de la provincia.

Ischigualasto como símbolo del conflicto

El documento cierra con una definición que sintetiza el eje del posicionamiento: “Ischigualasto es San Juan. Ni un centímetro que discutir”. La referencia no es menor, ya que el sitio —de alto valor turístico, científico y cultural— fue mencionado en los recientes planteos del gobernador riojano, lo que amplificó la sensibilidad política del conflicto.

De este modo, el pronunciamiento de Ibarra se suma a una serie de reacciones institucionales y políticas que, desde distintos sectores de San Juan, coinciden en un punto central: rechazar cualquier intento de reabrir la discusión sobre los límites provinciales en el marco de la actual disputa.