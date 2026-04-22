Mónica Farro se cansó y reveló los peores secretos de Sol Pérez

Siete años después del conflicto teatral que las enfrentó, Mónica Farro y Sol Pérez volvieron a protagonizar un cruce mediático. La panelista Sol Pérez, quien recientemente reveló la técnica que utilizó para dormir a su hijo por la madrugada, fue consultada en el programa Intrusos sobre los recientes dichos de la uruguaya y manifestó que "Pasaron 7 años, no tengo nada para decir, no voy a hablar de nada y creo que eso habla de todo".

Durante la entrevista, la abogada remarcó su postura de silencio al asegurar que "Es un tema del cual hace 7 años que no hablo". Frente a las acusaciones de tener dos caras, Pérez se defendió ante los cronistas señalando que "Ustedes me conocen hace un montón de años, están acá todos los días, vienen y laburé con muchos que saben cómo soy". Al ser interrogada sobre la posibilidad de compartir un proyecto laboral a futuro con su antigua compañera, fue tajante y repitió que "No tengo nada para decir, de verdad".

Por su parte, Mónica Farro reaccionó con dureza ante la actitud evasiva de la panelista y opinó que "No quiere hablar de nada, está bien. Yo creo que ella tiene que sentir vergüenza de lo que hizo conmigo porque fue en un camarín".

La actriz, que se mostró furiosa con los Premios Estrella de Mar 2026, recordó el aspecto legal del enfrentamiento y detalló que "Por la frase que ella dijo en público gracias a Dios le pude hacer un juicio que no llegó a su fin porque el productor arregló con mi abogado y yo cobré el dinero que me interesaba".

Farro, quien anteriormente había hablado de su pasado con Juan Román Riquelme, insistió en que existen testigos del hecho y afirmó que "Todo lo que pasó en ese camarín lo sé yo, lo sabe ella y nueve personas más que estaban ahí, incluso Carmen Barbieri".

Finalmente, la artista descargó su furia con una frase contundente al decir que "Me da asco esa persona, yo si fuera realmente una mujer, como es ella hoy, debería pedirme disculpas, si es que tiene entendimiento de lo malo que hizo".