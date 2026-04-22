El clima en Núñez quedó espeso tras la derrota 1-0 ante Boca en el Monumental. Entre silbidos y cuestionamientos por el rendimiento colectivo, una voz autorizada del mundo River salió a marcar la cancha: Reinaldo "Mostaza" Merlo. El hombre récord del club no tuvo filtros a la hora de analizar el deslucido papel del equipo de Eduardo Coudet.

El principal apuntado por el histórico volante fue el juvenil ecuatoriano Kendry Páez. El extremo de 18 años, que llegó a préstamo desde el Chelsea, fue la apuesta del "Chacho" para generar vértigo, pero terminó redondeando una actuación intrascendente que despertó el malestar de la leyenda millonaria.

"Es un jugador blandito"

En diálogo con Radio La Red, Merlo fue tajante sobre el desempeño del joven refuerzo: "Yo pensé que Páez no iba a jugar porque jugó un ratito contra Carabobo. Jugó un rato bien y nada más, lo vi las veces que entró y es un jugador blandito", disparó Mostaza.

Para el ex DT de River, el planteo de Coudet falló en la zona de definición: "Puso jugadores para tener la pelota, la tuvo por momentos pero le faltó profundidad y llegada. Después le costó ser contundente", analizó quien vistiera la banda roja en 563 partidos.

Los refuerzos en la mira

Merlo también puso la lupa sobre el presente de otros nombres de peso que no logran hacer pie. Se refirió a Kevin Castaño, el pase más caro de la historia del club, asegurando que "todavía no se adaptó a River" y que su nivel actual está lejos de lo que se espera de una inversión de 15 millones de dólares.

Por otro lado, lamentó la ausencia por lesión de Fausto Vera, quien se perdió el Superclásico por un esguince de ligamento. "Es un jugador importante, con técnica y panorama. Hace un buen complemento con Aníbal Moreno", señaló Merlo, marcando que esa baja fue clave para explicar la falta de equilibrio en la mitad de la cancha ante el eterno rival.

Con solo siete partidos disputados y sin goles en su haber, la situación de Kendry Páez empieza a generar runrún en los pasillos del Monumental, y las palabras de un prócer como Mostaza solo ratifican que el crédito para los refuerzos se empieza a agotar.