El escenario internacional entró en una fase de extrema peligrosidad este sábado. La Organización de Energía Atómica de Irán denunció formalmente que el complejo nuclear de Natanz, uno de los pilares de su programa de enriquecimiento, fue blanco de un ataque ejecutado por fuerzas de Estados Unidos e Israel.

Ataque en el corazón de Irán

A través de un comunicado difundido por la agencia oficial Tasnim, el organismo iraní calificó la ofensiva como un "acto criminal" perpetrado por el "usurpador régimen sionista" y su aliado norteamericano. El complejo de Natanz, ubicado en el centro del país, es una pieza estratégica clave y ya ha sido escenario de incidentes en el pasado, aunque la magnitud de la denuncia de hoy eleva la alerta a niveles críticos.

Pese a la gravedad del impacto, las autoridades de Teherán intentaron llevar calma respecto a un posible desastre ambiental: “No se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos” en la zona afectada, precisaron en el informe técnico preliminar.

Israel redobla la apuesta

Casi en simultáneo con la denuncia, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó una advertencia que preanuncia una escalada aún mayor. El funcionario aseguró que la intensidad de los ataques sobre territorio iraní "aumentará considerablemente" a partir de este domingo.

"Los bombardeos contra el régimen del terror y las infraestructuras en las que se apoya no se detendrán", señaló Katz. Estas declaraciones marcan una fuerte contradicción con lo expresado apenas 24 horas antes por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había manifestado su intención de "reducir gradualmente" las operaciones militares en la región.

Incertidumbre global

La comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, ante el temor de que el conflicto derive en una guerra abierta que afecte el mercado energético y la seguridad nuclear. Por ahora, el mundo aguarda una respuesta formal de la Casa Blanca sobre su participación directa en el bombardeo de esta mañana.