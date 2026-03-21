En una noche que parecía destinada al festejo en el Pueblo Viejo, a San Martín se le escapó la victoria en la última jugada del partido. Por la sexta fecha del torneo de la Primera Nacional, el conjunto sanjuanino empató 1 a 1 frente a San Martín de Tucumán en el Estadio Hilario Sánchez, en un encuentro donde el local hizo los méritos pero pagó caro una desatención en el epílogo.

El inicio fue inmejorable para el Verdinegro. Apenas comenzado el encuentro, una rápida acción ofensiva expuso las falencias defensivas del equipo dirigido por Andrés Yllana y permitió que Federico Murillo pusiera el 1 a 0 parcial.

Durante gran parte de la primera mitad y el inicio del complemento, el local controló el desarrollo del juego. Con un mediocampo sólido que anuló los circuitos de la visita, San Martín sostuvo la ventaja sin pasar sobresaltos, dificultando cualquier intento de reacción del equipo tucumano, que carecía de ideas claras para lastimar.

En el cierre del partido, el "Santo" tucumano adelantó sus líneas por pura necesidad. Aunque el Verdinegro parecía tener el triunfo en el bolsillo, el fútbol dio una muestra más de su imprevisibilidad. En tiempo de descuento, tras una pelota parada, Juárez aprovechó un rebote en el área y selló el 1-1 definitivo que enmudeció al Hilario Sánchez.

Con este resultado, el conjunto sanjuanino suma cinco puntos en cinco fechas disputadas (recordando que aún tiene pendiente el duelo ante Agropecuario, suspendido oportunamente por el paro).

Sin tiempo para lamentos, el equipo ya pone la mira en su próximo compromiso: recibirá nuevamente en San Juan a Racing de Córdoba. El encuentro está programado para el próximo viernes 27 de marzo, donde buscará volver a la senda del triunfo ante su gente.